Comunità Oasi
Comunità Oasi
Vita di città

Comunità Oasi torna nel centro di Trani: inaugura la nuova sede di via Bovio

Il nuovo presidio ospiterà gli sportelli del progetto Passo Passo

Trani - domenica 12 luglio 2026
Martedì 14 luglio, alle ore 18.00, Comunità Oasi inaugurerà la nuova sede di via Bovio (al numero civico 46-48, angolo Corso Regina Elena) il nuovo presidio della cooperativa nel centro cittadino. Lo spazio ospiterà gli sportelli del progetto Passo Passo, dedicato all'orientamento e al portierato sociale per le persone over 65, e i servizi di informazione, orientamento e accompagnamento rivolti alle persone con background migratorio oltre ad essere uno spazio, nel centro cittadino, in cui svolgere numerose altre attività come colloqui protetti, riunioni di équipe, attività di formazione, supervisione e eventi aperti al pubblico come seminari e convegni.
All'inaugurazione interverranno Marco Galiano Sindaco di Trani, Giuseppina Tota Assessora al welfare, Alessandro Nicola Attolico Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie, Vincenzo Rutigliani Presidente della Cooperativa Comunità Oasi e Grazia Leonetti Responsabile dell'Area Invecchiamento Attivo della Cooperativa.
Con l'apertura della sede di via Bovio, Comunità Oasi torna ad avere un presidio stabile nel centro di Trani dopo la chiusura, nel dicembre scorso, della storica sede di via Pedaggio Santa Chiara, che per ventiquattro anni ha rappresentato un punto di riferimento per i servizi della cooperativa e per la comunità cittadina. La nuova sede raccoglie questa eredità e rilancia la presenza della cooperativa sul territorio attraverso servizi di prossimità, ascolto e accompagnamento rivolti alle persone e alle famiglie.
A caratterizzare l'avvio delle attività della nuova sede sarà il progetto Passo Passo, realizzato nell'ambito del Piano operativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie per azioni e interventi innovativi nel campo della domiciliarità. Il progetto mette a disposizione delle persone over 65 uno sportello di orientamento e un servizio di portierato sociale per facilitare l'accesso ai servizi del territorio, sostenere l'autonomia delle persone anziane, contrastare l'isolamento sociale e accompagnare le famiglie nella risposta ai bisogni quotidiani. L'obiettivo è rafforzare la rete di prossimità, intercettare i bisogni prima che si trasformino in emergenze e valorizzare le risorse della comunità per favorire una permanenza sempre più sicura e serena nel proprio contesto di vita.
Accanto a Passo Passo, la nuova sede ospiterà gli sportelli dedicati alle persone con background migratorio, offrendo orientamento ai servizi, supporto nelle pratiche amministrative, accompagnamento nei percorsi di inclusione e accesso alle opportunità presenti sul territorio. Servizi che confermano l'impegno di Comunità Oasi nel promuovere percorsi di cittadinanza, autonomia e inclusione attraverso una presenza stabile e quotidiana accanto alle persone.
L'inaugurazione della sede di via Bovio rappresenta anche una tappa significativa del percorso di rinnovamento avviato dalla cooperativa con la nuova identità di Comunità Oasi. Il nuovo presidio traduce concretamente questa evoluzione, rafforzando la presenza della cooperativa a Trani attraverso uno spazio aperto alla città, dedicato ai servizi di prossimità e capace di favorire relazioni, orientamento e accompagnamento sociale.
La sede di via Bovio segna l'inizio di una nuova fase della presenza di Comunità Oasi a Trani. Dopo ventiquattro anni di attività nella sede di via Pedaggio Santa Chiara, la cooperativa rinnova il proprio impegno nella città con un presidio che mette al centro le persone, le relazioni e l'accesso ai servizi, dando forma concreta alla propria visione di "Luoghi per ripartire".
  • Comunità Oasi2
Altri contenuti a tema
In Biblioteca la presentazione del progetto “S.O.G.L.I.A.” per l’integrazione e l’autonomia Attualità In Biblioteca la presentazione del progetto “S.O.G.L.I.A.” per l’integrazione e l’autonomia Martedì 24 febbraio alle 11 l’incontro pubblico
Disturbo da gioco d'azzardo, se n'è parlato in un incontro promosso da Oasi2 Attualità Disturbo da gioco d'azzardo, se n'è parlato in un incontro promosso da Oasi2 Presentato il progetto d'interventi integrati di prevenzione e contrasto
Trieste è bella di notte, a Trani proiezione del documentario presentato da Oasi2 Associazioni ed Ordini Professionali Trieste è bella di notte, a Trani proiezione del documentario presentato da Oasi2 Il 17 aprile nell'auditorium San Luigi
Disturbi da gioco d'azzardo patologico: presentato il progetto Agape di Oasi 2 Sanità Disturbi da gioco d'azzardo patologico: presentato il progetto Agape di Oasi 2 Nelle province di Bari e Bat un modello di presa in carico integrata delle persone affette da Dipendenze da gioco d’azzardo.
Servizio civile 2019, un anno di volontariato con l'Oasi2 Solidarietà Servizio civile 2019, un anno di volontariato con l'Oasi2 La comunità alla ricerca di nove volontari
"Terre Promesse": dal 26 al 30 giugno la rassegna teatrale di Oasi2 Eventi e cultura "Terre Promesse": dal 26 al 30 giugno la rassegna teatrale di Oasi2 Saranno esplorate le possibilità delle arti sceniche attraverso la rottura delle convenzioni formali
La Comunità Oasi2 ospita la rassegna teatrale "Terre Promesse" Iniziative e promozioni La Comunità Oasi2 ospita la rassegna teatrale "Terre Promesse" Spettacoli dal 26 al 30 giugno tra Trani e Barletta
La Comunità Oasi2 aderisce e partecipa al Coordinamento per i diritti umani La Comunità Oasi2 aderisce e partecipa al Coordinamento per i diritti umani L’adesione per difendere i diritti delle persone, in particolare dei migranti presenti sul territorio
Trani, Polizia in via Istria: trovato morto un giovane, indagini in corso
12 luglio 2026 Trani, Polizia in via Istria: trovato morto un giovane, indagini in corso
Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano
12 luglio 2026 Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano
Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer
12 luglio 2026 Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer
Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale
12 luglio 2026 Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale
Avis Trani, raccolta straordinaria di sangue il 19 luglio: in estate ogni donazione può salvare una vita
12 luglio 2026 Avis Trani, raccolta straordinaria di sangue il 19 luglio: in estate ogni donazione può salvare una vita
Dalla Milano Design Week 2026 a Trani: la storia di Alessandra Merra e Gennaro Pazzi
11 luglio 2026 Dalla Milano Design Week 2026 a Trani: la storia di Alessandra Merra e Gennaro Pazzi
Addio a Peppino Di Capri, la voce che fece sognare Trani alla mitica "Lampara "
11 luglio 2026 Addio a Peppino Di Capri, la voce che fece sognare Trani alla mitica "Lampara"
Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani
11 luglio 2026 Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani
Donna investita da uno scooter sul lungomare di Trani, trasportata in ospedale
11 luglio 2026 Donna investita da uno scooter sul lungomare di Trani, trasportata in ospedale
Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo
11 luglio 2026 Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.