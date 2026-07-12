Comunità Oasi torna nel centro di Trani: inaugura la nuova sede di via Bovio

Martedì 14 luglio, alle ore 18.00, Comunità Oasi inaugurerà la nuova sede di via Bovio (al numero civico 46-48, angolo Corso Regina Elena) il nuovo presidio della cooperativa nel centro cittadino. Lo spazio ospiterà gli sportelli del progetto Passo Passo, dedicato all'orientamento e al portierato sociale per le persone over 65, e i servizi di informazione, orientamento e accompagnamento rivolti alle persone con background migratorio oltre ad essere uno spazio, nel centro cittadino, in cui svolgere numerose altre attività come colloqui protetti, riunioni di équipe, attività di formazione, supervisione e eventi aperti al pubblico come seminari e convegni.All'inaugurazione interverranno Marco Galiano Sindaco di Trani, Giuseppina Tota Assessora al welfare, Alessandro Nicola Attolico Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie, Vincenzo Rutigliani Presidente della Cooperativa Comunità Oasi e Grazia Leonetti Responsabile dell'Area Invecchiamento Attivo della Cooperativa.Con l'apertura della sede di via Bovio, Comunità Oasi torna ad avere un presidio stabile nel centro di Trani dopo la chiusura, nel dicembre scorso, della storica sede di via Pedaggio Santa Chiara, che per ventiquattro anni ha rappresentato un punto di riferimento per i servizi della cooperativa e per la comunità cittadina. La nuova sede raccoglie questa eredità e rilancia la presenza della cooperativa sul territorio attraverso servizi di prossimità, ascolto e accompagnamento rivolti alle persone e alle famiglie.A caratterizzare l'avvio delle attività della nuova sede sarà il progetto Passo Passo, realizzato nell'ambito del Piano operativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie per azioni e interventi innovativi nel campo della domiciliarità. Il progetto mette a disposizione delle persone over 65 uno sportello di orientamento e un servizio di portierato sociale per facilitare l'accesso ai servizi del territorio, sostenere l'autonomia delle persone anziane, contrastare l'isolamento sociale e accompagnare le famiglie nella risposta ai bisogni quotidiani. L'obiettivo è rafforzare la rete di prossimità, intercettare i bisogni prima che si trasformino in emergenze e valorizzare le risorse della comunità per favorire una permanenza sempre più sicura e serena nel proprio contesto di vita.Accanto a Passo Passo, la nuova sede ospiterà gli sportelli dedicati alle persone con background migratorio, offrendo orientamento ai servizi, supporto nelle pratiche amministrative, accompagnamento nei percorsi di inclusione e accesso alle opportunità presenti sul territorio. Servizi che confermano l'impegno di Comunità Oasi nel promuovere percorsi di cittadinanza, autonomia e inclusione attraverso una presenza stabile e quotidiana accanto alle persone.L'inaugurazione della sede di via Bovio rappresenta anche una tappa significativa del percorso di rinnovamento avviato dalla cooperativa con la nuova identità di Comunità Oasi. Il nuovo presidio traduce concretamente questa evoluzione, rafforzando la presenza della cooperativa a Trani attraverso uno spazio aperto alla città, dedicato ai servizi di prossimità e capace di favorire relazioni, orientamento e accompagnamento sociale.La sede di via Bovio segna l'inizio di una nuova fase della presenza di Comunità Oasi a Trani. Dopo ventiquattro anni di attività nella sede di via Pedaggio Santa Chiara, la cooperativa rinnova il proprio impegno nella città con un presidio che mette al centro le persone, le relazioni e l'accesso ai servizi, dando forma concreta alla propria visione di "Luoghi per ripartire".