Associazioni ed Ordini Professionali
Avis Trani, raccolta straordinaria di sangue il 19 luglio: in estate ogni donazione può salvare una vita
Appello ai cittadini: "Bastano pochi minuti per offrire una speranza concreta a chi aspetta una trasfusione"
Trani - domenica 12 luglio 2026 6.39
Con l'arrivo dell'estate diminuiscono le donazioni di sangue, mentre negli ospedali il fabbisogno rimane invariato. È per questo che Avis Trani lancia un nuovo appello alla solidarietà, organizzando una raccolta straordinaria di sangue in programma domenica 19 luglio, dalle 8 alle 10.30, presso la sede di Corso Alcide De Gasperi. L'obiettivo è contribuire a mantenere adeguate le scorte di sangue in un periodo dell'anno particolarmente delicato, quando ferie e alte temperature determinano un fisiologico calo delle donazioni, senza però ridurre le esigenze dei pazienti ricoverati, delle persone sottoposte a interventi chirurgici e di chi necessita quotidianamente di trasfusioni.
Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero 392 91 62 071. «Bastano pochi minuti del proprio tempo – ricordano dall'Avis – per regalare una speranza concreta a chi ne ha bisogno. In estate, donare è ancora più importante». Un gesto semplice, gratuito e sicuro che può fare la differenza e trasformarsi nel dono più prezioso: quello della vita.tl@
Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero 392 91 62 071. «Bastano pochi minuti del proprio tempo – ricordano dall'Avis – per regalare una speranza concreta a chi ne ha bisogno. In estate, donare è ancora più importante». Un gesto semplice, gratuito e sicuro che può fare la differenza e trasformarsi nel dono più prezioso: quello della vita.tl@