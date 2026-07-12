Avis Trani, raccolta straordinaria di sangue il 19 luglio: in estate ogni donazione può salvare una vita

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Con l'arrivo dell'estate diminuiscono le donazioni di sangue, mentre negli ospedali il fabbisogno rimane invariato. È per questo chelancia un nuovo appello alla solidarietà, organizzando una raccolta straordinaria di sangue in programma d. L'obiettivo è contribuire a mantenere adeguate le scorte di sangue in un periodo dell'anno particolarmente delicato, quando ferie e alte temperature determinano un fisiologico calo delle donazioni, senza però ridurre le esigenze dei pazienti ricoverati, delle persone sottoposte a interventi chirurgici e di chi necessita quotidianamente di trasfusioni.Per partecipare è necessaria la«Bastano pochi minuti del proprio tempo – ricordano dall'Avis – per regalare una speranza concreta a chi ne ha bisogno. In estate, donare è ancora più importante». Un gesto semplice, gratuito e sicuro che può fare la differenza e trasformarsi nel dono più prezioso: quello della vita.