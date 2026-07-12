Stele Avis
Stele Avis
Associazioni ed Ordini Professionali

Avis Trani, raccolta straordinaria di sangue il 19 luglio: in estate ogni donazione può salvare una vita

Appello ai cittadini: "Bastano pochi minuti per offrire una speranza concreta a chi aspetta una trasfusione"

Trani - domenica 12 luglio 2026 6.39
Con l'arrivo dell'estate diminuiscono le donazioni di sangue, mentre negli ospedali il fabbisogno rimane invariato. È per questo che Avis Trani lancia un nuovo appello alla solidarietà, organizzando una raccolta straordinaria di sangue in programma domenica 19 luglio, dalle 8 alle 10.30, presso la sede di Corso Alcide De Gasperi. L'obiettivo è contribuire a mantenere adeguate le scorte di sangue in un periodo dell'anno particolarmente delicato, quando ferie e alte temperature determinano un fisiologico calo delle donazioni, senza però ridurre le esigenze dei pazienti ricoverati, delle persone sottoposte a interventi chirurgici e di chi necessita quotidianamente di trasfusioni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero 392 91 62 071. «Bastano pochi minuti del proprio tempo – ricordano dall'Avis – per regalare una speranza concreta a chi ne ha bisogno. In estate, donare è ancora più importante». Un gesto semplice, gratuito e sicuro che può fare la differenza e trasformarsi nel dono più prezioso: quello della vita.tl@
Locandina
Locandina
  • Avis
Altri contenuti a tema
“Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue “Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue Avis Trani apre le iscrizioni alla quarta edizione del contest urbano dedicato alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
Avis Trani rinnova il Direttivo Avis Trani rinnova il Direttivo Elezioni all’unanimità e clima di entusiasmo per il quadriennio 2026-2029
Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue Attualità Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue il 22 febbraio dalle ore 08:00 autoemoteca presso il Santuario Parrocchia della Madonna di Fatima
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione Dalla donazione straordinaria in memoria di Nicole all’Assemblea dei Soci: una giornata dedicata alla vita e alla comunità
Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Attualità Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Secondo posto nazionale al concorso "UniPerDonare" con un'app che simula gli incontri basandosi sulla compatibilità sanguigna
Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie Attualità Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie La Presidente Luisa Sgarra esprime profondo cordoglio a nome di tutti i soci dell' AVIS
Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Domenica 17 agosto presso l'Unità di Raccolta Fissa
“L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato “L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato Girato ai piedi di Castel del Monte e firmato da giovani talenti del territorio
Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano
12 luglio 2026 Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano
Comunità Oasi torna nel centro di Trani: inaugura la nuova sede di via Bovio
12 luglio 2026 Comunità Oasi torna nel centro di Trani: inaugura la nuova sede di via Bovio
Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer
12 luglio 2026 Bagni, docce e spogliatoi per la spiaggia libera: a Trani 50mila euro dalla Regione per largo Berlinguer
Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale
12 luglio 2026 Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale
Dalla Milano Design Week 2026 a Trani: la storia di Alessandra Merra e Gennaro Pazzi
11 luglio 2026 Dalla Milano Design Week 2026 a Trani: la storia di Alessandra Merra e Gennaro Pazzi
Addio a Peppino Di Capri, la voce che fece sognare Trani alla mitica "Lampara "
11 luglio 2026 Addio a Peppino Di Capri, la voce che fece sognare Trani alla mitica "Lampara"
Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani
11 luglio 2026 Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani
Donna investita da uno scooter sul lungomare di Trani, trasportata in ospedale
11 luglio 2026 Donna investita da uno scooter sul lungomare di Trani, trasportata in ospedale
Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo
11 luglio 2026 Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo
Assistenza specialistica scolastica, Rosa Uva: «Rivedere l'avviso e il regolamento, nessun bambino resti escluso»
11 luglio 2026 Assistenza specialistica scolastica, Rosa Uva: «Rivedere l'avviso e il regolamento, nessun bambino resti escluso»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.