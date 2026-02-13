AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione

Donare il sangue è, forse, la forma più pura di generosità. È un gesto che non conosce destinatari predefiniti, un filo invisibile che lega un donatore a un prossimo sconosciuto, offrendo la speranza della vita senza chiedere nulla in cambio. È un atto di civiltà che trasforma il sangue individuale in una risorsa collettiva, un "dono di sé" che diventa medicina e cura per chi soffre. L', custode di questa missione sul territorio, invita la cittadinanza a una domenica di profondo impegno sociale attraverso due appuntamenti cruciali previsti per il prossimoLa giornata inizierà nel segno del ricordo e del dono concreto. Dalle, sul piazzale della, sarà presente l'autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue. L'iniziativa di quest'anno assume un significato ancora più profondo: la giornata sarà dedicata alla memoria di. Un piccolo gesto d'amore che, oltre a onorare una vita, può fare una grande differenza per molti pazienti negli ospedali della nostra provincia. Donare è un atto che fa bene alla comunità, ma che rigenera anche il donatore stesso, consapevole di aver contribuito alla salvezza di un'altra vita umana.L'impegno dell'AVIS non si ferma alla raccolta, ma prosegue nella gestione democratica e trasparente della propria attività. Alle, presso l'(Via Tolomeo, 1), si terrà l'annuale. L'assemblea rappresenta il cuore della vita associativa: è il momento in cui i volontari si confrontano, condividono responsabilità e tracciano la visione per il futuro dell'associazione. Partecipare significa non solo essere "donatori di sangue", ma "cittadini attivi", capaci di contribuire con idee e proposte alla crescita della grande famiglia AVIS.L'AVIS Trani ricorda che per donare è necessario essere in buone condizioni di salute e presentarsi muniti di documento di identità. La partecipazione all'assemblea serale, invece, è aperta a tutti i soci regolarmente iscritti, chiamati a prendersi cura della propria associazione così come ogni giorno si prendono cura degli altri attraverso il dono.: l'appuntamento è per domenica 22 febbraio. Trani è chiamata a rispondere con il cuore.