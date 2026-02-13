AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione. <span>Foto credits</span>
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione. Foto credits
Associazioni

AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione

Dalla donazione straordinaria in memoria di Nicole all’Assemblea dei Soci: una giornata dedicata alla vita e alla comunità

Trani - venerdì 13 febbraio 2026 9.21
Donare il sangue è, forse, la forma più pura di generosità. È un gesto che non conosce destinatari predefiniti, un filo invisibile che lega un donatore a un prossimo sconosciuto, offrendo la speranza della vita senza chiedere nulla in cambio. È un atto di civiltà che trasforma il sangue individuale in una risorsa collettiva, un "dono di sé" che diventa medicina e cura per chi soffre. L'AVIS OdV di Trani, custode di questa missione sul territorio, invita la cittadinanza a una domenica di profondo impegno sociale attraverso due appuntamenti cruciali previsti per il prossimo 22 febbraio 2026.

Il mattino: Una donazione straordinaria "In ricordo di Nicole" - La giornata inizierà nel segno del ricordo e del dono concreto. Dalle ore 08:00, sul piazzale della Parrocchia Madonna di Fatima, sarà presente l'autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue. L'iniziativa di quest'anno assume un significato ancora più profondo: la giornata sarà dedicata alla memoria di Nicole. Un piccolo gesto d'amore che, oltre a onorare una vita, può fare una grande differenza per molti pazienti negli ospedali della nostra provincia. Donare è un atto che fa bene alla comunità, ma che rigenera anche il donatore stesso, consapevole di aver contribuito alla salvezza di un'altra vita umana.

Il pomeriggio: L'Assemblea dei Soci, cuore pulsante dell'AVIS - L'impegno dell'AVIS non si ferma alla raccolta, ma prosegue nella gestione democratica e trasparente della propria attività. Alle ore 18:30, presso l'Auditorium della Parrocchia Spirito Santo (Via Tolomeo, 1), si terrà l'annuale Assemblea dei Soci di AVIS Trani. L'assemblea rappresenta il cuore della vita associativa: è il momento in cui i volontari si confrontano, condividono responsabilità e tracciano la visione per il futuro dell'associazione. Partecipare significa non solo essere "donatori di sangue", ma "cittadini attivi", capaci di contribuire con idee e proposte alla crescita della grande famiglia AVIS.

Dettagli e contatti - L'AVIS Trani ricorda che per donare è necessario essere in buone condizioni di salute e presentarsi muniti di documento di identità. La partecipazione all'assemblea serale, invece, è aperta a tutti i soci regolarmente iscritti, chiamati a prendersi cura della propria associazione così come ogni giorno si prendono cura degli altri attraverso il dono. "Lo fai per la comunità, lo fai per te stesso": l'appuntamento è per domenica 22 febbraio. Trani è chiamata a rispondere con il cuore.
DONAZIONE STRAORDINARIA
DONAZIONE STRAORDINARIA
AVIS Assemblea soci
AVIS Assemblea soci
  • Avis
Altri contenuti a tema
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione domenica 22 febbraio Associazioni AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Attualità Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Secondo posto nazionale al concorso "UniPerDonare" con un'app che simula gli incontri basandosi sulla compatibilità sanguigna
Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie Attualità Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie La Presidente Luisa Sgarra esprime profondo cordoglio a nome di tutti i soci dell' AVIS
Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Domenica 17 agosto presso l'Unità di Raccolta Fissa
“L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato “L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato Girato ai piedi di Castel del Monte e firmato da giovani talenti del territorio
Trani celebra la Giornata del Donatore con sport e divertimento per tutti Trani celebra la Giornata del Donatore con sport e divertimento per tutti Domenica appuntamento in via Gisotti
Giornata Mondiale del Donatore a Trani: il valore inestimabile di un gesto d'amore Giornata Mondiale del Donatore a Trani: il valore inestimabile di un gesto d'amore Le iniziative programmate dalle associazioni del territorio per il 15 giugno
Emergenza sangue 0 negativo a Trani, l’appello dell'Avis Vita di città Emergenza sangue 0 negativo a Trani, l’appello dell'Avis L'associazione lancia un invito urgente ai donatori
Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
13 febbraio 2026 Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
13 febbraio 2026 Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità ", da 23 a oltre 170 telecamere attive
13 febbraio 2026 Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
13 febbraio 2026 Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
12 febbraio 2026 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
12 febbraio 2026 D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
Trani, Marcello Lanotte (FI): "Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati "
12 febbraio 2026 Trani, Marcello Lanotte (FI):"Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati"
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
12 febbraio 2026 Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
12 febbraio 2026 Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
12 febbraio 2026 La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.