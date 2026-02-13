Associazioni
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Dalla donazione straordinaria in memoria di Nicole all’Assemblea dei Soci: una giornata dedicata alla vita e alla comunità
Trani - venerdì 13 febbraio 2026 9.21
Donare il sangue è, forse, la forma più pura di generosità. È un gesto che non conosce destinatari predefiniti, un filo invisibile che lega un donatore a un prossimo sconosciuto, offrendo la speranza della vita senza chiedere nulla in cambio. È un atto di civiltà che trasforma il sangue individuale in una risorsa collettiva, un "dono di sé" che diventa medicina e cura per chi soffre. L'AVIS OdV di Trani, custode di questa missione sul territorio, invita la cittadinanza a una domenica di profondo impegno sociale attraverso due appuntamenti cruciali previsti per il prossimo 22 febbraio 2026.
Il mattino: Una donazione straordinaria "In ricordo di Nicole" - La giornata inizierà nel segno del ricordo e del dono concreto. Dalle ore 08:00, sul piazzale della Parrocchia Madonna di Fatima, sarà presente l'autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue. L'iniziativa di quest'anno assume un significato ancora più profondo: la giornata sarà dedicata alla memoria di Nicole. Un piccolo gesto d'amore che, oltre a onorare una vita, può fare una grande differenza per molti pazienti negli ospedali della nostra provincia. Donare è un atto che fa bene alla comunità, ma che rigenera anche il donatore stesso, consapevole di aver contribuito alla salvezza di un'altra vita umana.
Il pomeriggio: L'Assemblea dei Soci, cuore pulsante dell'AVIS - L'impegno dell'AVIS non si ferma alla raccolta, ma prosegue nella gestione democratica e trasparente della propria attività. Alle ore 18:30, presso l'Auditorium della Parrocchia Spirito Santo (Via Tolomeo, 1), si terrà l'annuale Assemblea dei Soci di AVIS Trani. L'assemblea rappresenta il cuore della vita associativa: è il momento in cui i volontari si confrontano, condividono responsabilità e tracciano la visione per il futuro dell'associazione. Partecipare significa non solo essere "donatori di sangue", ma "cittadini attivi", capaci di contribuire con idee e proposte alla crescita della grande famiglia AVIS.
Dettagli e contatti - L'AVIS Trani ricorda che per donare è necessario essere in buone condizioni di salute e presentarsi muniti di documento di identità. La partecipazione all'assemblea serale, invece, è aperta a tutti i soci regolarmente iscritti, chiamati a prendersi cura della propria associazione così come ogni giorno si prendono cura degli altri attraverso il dono. "Lo fai per la comunità, lo fai per te stesso": l'appuntamento è per domenica 22 febbraio. Trani è chiamata a rispondere con il cuore.
