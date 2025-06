Trani celebra la Giornata del Donatore con sport e divertimento per tutti

Domenica 15 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00, via Gisotti a Trani si trasformerà in un vivace centro di animazione, giochi e attività sportive in occasione della Giornata del Donatore, promossa da AVIS Trani ODV in collaborazione con Trani Autism Friendly.L'evento, rivolto a grandi e piccoli, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue, un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite umane. La mattinata sarà animata da laboratori creativi, giochi di squadra e discipline sportive, in un'atmosfera festosa e inclusiva.L'iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti: un'occasione preziosa per conoscere meglio il mondo del volontariato, rafforzare i legami della comunità e offrire un esempio positivo ai più giovani.