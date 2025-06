Giornata Mondiale del Donatore a Trani: il valore inestimabile di un gesto d'amore

AVIS organizza in via Gisotti, dalle ore 09:00 alle 13:00, una giornata all'insegna del divertimento in collaborazione con le associazioni Terra Madre, Trani Autism Friendly e Avis Basket Trani: giochi, laboratori, attività sportive e tanto altro per grandi e piccoli tutto con l'obiettivo di sensibilizzare un maggior numero di persone alla donazione del sangue, in un periodo come quello estivo, in cui c'è carenza.

organizza in via Gisotti, dalle ore 09:00 alle 13:00, una giornata all'insegna del divertimento in collaborazione con le associazioni Terra Madre, Trani Autism Friendly e Avis Basket Trani: giochi, laboratori, attività sportive e tanto altro per grandi e piccoli tutto con l'obiettivo di sensibilizzare un maggior numero di persone alla donazione del sangue, in un periodo come quello estivo, in cui c'è carenza. FIDAS invece promuove una donazione straordinaria di sangue, dalle ore 08:00 alle 10:30, presso il Punto di Raccolta, ex Centro trasfusionale - PTA Trani, con prenotazione al nr.349 5304395

Domenica 15 giugno si celebra la ", istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'occasione preziosa per riflettere sul significato profondo di un gesto che va oltre il semplice atto medico: la donazione. È una giornata dedicata a onorare gli innumerevoli eroi silenziosi che, con la loro generosità, salvano vite e offrono una nuova speranza a chi soffre.La donazione è, in primis, un atto di solidarietà umana. Non è solo sangue o un organo che si offre, ma una parte di sé stessi, un ponte invisibile che lega il donatore al ricevente in un atto supremo di altruismo. In un mondo spesso individualista, il donare ci ricorda il valore intrinseco della connessione tra esseri umani, la nostra capacità di prenderci cura gli uni degli altri, anche senza conoscere chi beneficerà del nostro gesto.La donazione è sicuramente un simbolo di speranza, per chi è in attesa di una trasfusione salvavita o di un trapianto d'organo rappresenta la possibilità di una seconda chance, il ritorno alla vita, la speranza di un futuro. Questo gesto anonimo e volontario riafferma la fede nella bontà dell'essere umano e nella sua capacità di fare la differenza.Per la prossima Giornata Mondiale, il ringraziamento va a tutti i donatori, la cui scelta consapevole e generosa rappresenta una fonte di ispirazione per tutti noi. La loro eredità non si misura in quantità, ma in vite salvate, in sorrisi ritrovati e in un futuro reso possibile. E per chiunque stia pensando di fare questo passo, è un invito a considerare l'impatto immenso che un singolo gesto può avere.