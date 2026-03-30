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Trani, Domenica delle Palme di solidarietà: 25 sacche di sangue raccolte dalla Fidas

Buona partecipazione di donatori al punto raccolta dell’ospedale

Trani - lunedì 30 marzo 2026 11.20
Una Domenica delle Palme all'insegna della solidarietà e del senso civico quella vissuta presso il punto raccolta dell'ospedale di Trani, dove si è svolta una nuova giornata di donazione promossa dalla FIDAS Trani.

L'iniziativa ha registrato una buona partecipazione da parte dei donatori, consentendo di raccogliere complessivamente 25 sacche di sangue. Un risultato significativo, soprattutto in un periodo in cui il fabbisogno di sangue resta costante e fondamentale per garantire interventi, terapie e urgenze sanitarie.

Volontari e cittadini hanno risposto con generosità all'appello, confermando ancora una volta quanto la cultura della donazione sia radicata nel territorio. Un gesto semplice, ma di grande valore, che può fare la differenza per chi si trova in condizioni di bisogno.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto il personale sanitario dell'ASL BT, per la professionalità, la disponibilità e l'impegno dimostrati durante l'intera giornata, assicurando il corretto svolgimento delle operazioni in un clima di sicurezza e accoglienza.

La FIDAS Trani rinnova l'invito a continuare a donare e a coinvolgere sempre più persone in questa importante rete di solidarietà, ricordando che donare sangue significa donare vita
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