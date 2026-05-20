Speciale elezioni amministrative: negli studi di TraniViva il candidato sindaco Giacomo Marinaro

Trani - mercoledì 20 maggio 2026
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Continua il nostro viaggio tra i protagonisti delle elezioni amministrative a Trani. Questa volta è il turno di Giacomo Marinaro che nella nostra redazione ha presentato il programma. Sostenuto da una squadra composta da Marinaro Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Giacomino Sindaco per Trani, Avanti Prima di Tutto Trani ed Essere in Azione, il candidato ha delineato i punti principali del suo programma elettorale e la visione per il mandato 2026 - 2031, in caso di elezione.
Di seguito proponiamo la sua video intervista.
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