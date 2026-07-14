Pinuccio Tarantini
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Eventi e cultura

Giuseppe Tarantini presenta a Trani il suo "Il Mistero di Capo Colonna"

Mercoledì nella Biblioteca Comunale

Trani - martedì 14 luglio 2026 06.42 Comunicato Stampa
La Città di Trani invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione del romanzo di Giuseppe Tarantini dal titolo Il mistero di Capo Colonna (ed. Adda, 2026), mercoledì 15 luglio 2026, ore 18.00

Dopo i saluti istituzionali, l'autore dialogherà con Iolanda Peluso, accompagnando il pubblico alla scoperta di un'opera che intreccia rigore storico, ricerca archeologica e narrazione, offrendo una riflessione originale sul rapporto tra paura, superstizione e costruzione del "mostro" nella storia dell'uomo.

Ambientato su tre differenti piani temporali, il romanzo conduce il lettore dal IX secolo a.C., quando una comunità affacciata sull'Adriatico, sconvolta da carestia e malattia, individua quattro giovani come capri espiatori di un rituale apotropaico, al 1774, quando il vescovo illuminista Giuseppe Forges Davanzati tenta di confutare con la ragione le diffuse credenze sui vampiri nelle campagne pugliesi. Il filo narrativo giunge infine ai giorni nostri, dove uno scavo archeologico dell'Università di Bari riporta alla luce quattro scheletri con tracce di avulsione dentaria pre-mortem, offrendo nuove chiavi di lettura su antichi riti e sulle radici della necrofobia.

Il mistero di Capo Colonna è così un romanzo storico che, attraverso il dialogo tra passato e presente, indaga i meccanismi della paura collettiva, l'origine culturale del mito del vampiro e il bisogno, ricorrente nella storia dell'umanità, di attribuire un volto e una colpa a ciò che appare incomprensibile.

Giuseppe Tarantini, nato a Trani nel 1960, è medico ematologo e Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta, oltre che Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. Accanto all'intensa attività scientifica, documentata da numerose pubblicazioni internazionali, coltiva da sempre una profonda passione per la storia e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il suo impegno civico lo ha inoltre portato a ricoprire, dal 2003 al 2012, la carica di Sindaco della Città di Trani.

L'incontro rappresenta un'occasione di confronto e approfondimento culturale, aperta a tutti gli appassionati di storia, archeologia e narrativa, oltre che a quanti desiderano conoscere da vicino il percorso umano e letterario di un autore profondamente legato alla sua città
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