Trani riscopre Frà Diego Álvarez: il libro di Maurizio Di Reda racconta l'arcivescovo del rinnovamento

Presentazione del libro Frà Diego Alvarez. L'opera dell'arcivescovo di Trani nel Xvii secolo di Maurizio Di Reda.Lunedì 29 giugno 2026, ore 17.30.Molti tranesi riconoscono familiare il nome Frà Diego Álvarez, poiché lo associano alla via cittadina a lui dedicata. Ma dietro questo personaggio si nasconde, oltre che un uomo di fede profonda, un innovatore culturale del suo tempo. Domenicano spagnolo e arcivescovo di Trani nei primi decenni del Seicento, fu tra i protagonisti della stagione post-tridentina nell'Italia meridionale. Teologo di fama europea, uomo di cultura e pastore attento, promosse il rinnovamento del clero, la riorganizzazione della diocesi e la diffusione della stampa, contribuendo alla crescita religiosa e culturale della Chiesa tranese. Particolarmente significativo fu il suo impegno per la riscoperta del culto di San Nicola Pellegrino, patrono di Trani, di cui rilanciò la devozione e la memoria.Maurizio Di Reda, autore tranese appassionato di storia locale, che ha già approfondito in altre pubblicazioni la figura di San Nicola Pellegrino, racconta vita, opere e peculiarità dell'Arcivescovo Álvarez, con rigore storico e linguaggio divulgativo.Per la presentazione del libro, interverranno dopo i saluti istituzionali: l'autore Maurizio Di Reda; Alfredo Cavalieri presidente dell'Associazione culturale Tranensis; Angela Di Nanni presidente dell'associazione Traninostra, partner dell'evento, e don Francesco La Notte, moderatore ed appassionato del tema.L'evento è promosso dalla Città di Trani in collaborazione con l'associazione Tranensis e Traninostra.