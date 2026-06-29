Biblioteca
Biblioteca "Giovanni Bovio" - Trani
Eventi e cultura

Trani riscopre Frà Diego Álvarez: il libro di Maurizio Di Reda racconta l'arcivescovo del rinnovamento

Oggi la presentazione del volume dedicato al domenicano spagnolo che nel Seicento contribuì alla rinascita religiosa e culturale della città

Trani - lunedì 29 giugno 2026 12.54
Presentazione del libro Frà Diego Alvarez. L'opera dell'arcivescovo di Trani nel Xvii secolo di Maurizio Di Reda.

Lunedì 29 giugno 2026, ore 17.30.

Molti tranesi riconoscono familiare il nome Frà Diego Álvarez, poiché lo associano alla via cittadina a lui dedicata. Ma dietro questo personaggio si nasconde, oltre che un uomo di fede profonda, un innovatore culturale del suo tempo. Domenicano spagnolo e arcivescovo di Trani nei primi decenni del Seicento, fu tra i protagonisti della stagione post-tridentina nell'Italia meridionale. Teologo di fama europea, uomo di cultura e pastore attento, promosse il rinnovamento del clero, la riorganizzazione della diocesi e la diffusione della stampa, contribuendo alla crescita religiosa e culturale della Chiesa tranese. Particolarmente significativo fu il suo impegno per la riscoperta del culto di San Nicola Pellegrino, patrono di Trani, di cui rilanciò la devozione e la memoria.

Maurizio Di Reda, autore tranese appassionato di storia locale, che ha già approfondito in altre pubblicazioni la figura di San Nicola Pellegrino, racconta vita, opere e peculiarità dell'Arcivescovo Álvarez, con rigore storico e linguaggio divulgativo.

Per la presentazione del libro, interverranno dopo i saluti istituzionali: l'autore Maurizio Di Reda; Alfredo Cavalieri presidente dell'Associazione culturale Tranensis; Angela Di Nanni presidente dell'associazione Traninostra, partner dell'evento, e don Francesco La Notte, moderatore ed appassionato del tema.

L'evento è promosso dalla Città di Trani in collaborazione con l'associazione Tranensis e Traninostra.
  • Cultura
Altri contenuti a tema
Tutto pronto per “Primavera Tranese – Antichi Ricordi”, l’iniziativa che valorizza la tradizione artigianale del territorio Iniziative e promozioni Tutto pronto per “Primavera Tranese – Antichi Ricordi”, l’iniziativa che valorizza la tradizione artigianale del territorio Il via al mercatino in piazza della Repubblica, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 8:00 e fino alle 21:00 per tutta l’estate ogni 2^ domenica del mese
Biblioteca, oggi incontro tematico "Ad Alta Voce. Storie di Uomini ed Eroi" Biblioteca, oggi incontro tematico "Ad Alta Voce. Storie di Uomini ed Eroi" Con la prof.ssa Mariangela Calvi dell'UniTre
Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini Trani riscopre il suo maestro del bronzo
"Interno 75" conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno "Interno 75" conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno Grande partecipazione alla presentazione dell’ultima opera dell’autore
“L’Oasi”, al via la prima edizione del concorso nazionale di poesia promosso da Il Calamaio Associazioni ed Ordini Professionali “L’Oasi”, al via la prima edizione del concorso nazionale di poesia promosso da Il Calamaio L’iniziativa dell’associazione culturale di Trani è aperta agli autori maggiorenni residenti in Europa
Trani, il 17 maggio arriva “ONDA DAY”: sport, musica e aggregazione sulla Spiaggia di Colonna Territorio Trani, il 17 maggio arriva “ONDA DAY”: sport, musica e aggregazione sulla Spiaggia di Colonna Dal beach soccer al pilates al tramonto, con Simone Barone ospite: tutte le iniziative
Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni Dal 24 al 27 maggio al Centro Culturale Lacarvella di via Mausoleo una mostra-evento fuori dagli schemi
Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione Il 21 aprile appuntamento aperto alla cittadinanza: confronto e riflessione guidati da esperti del mondo culturale
Un cammino di fede e bellezza: si conclude con grande successo il ciclo di visite guidate per l’VIII Centenario Francescano
29 giugno 2026 Un cammino di fede e bellezza: si conclude con grande successo il ciclo di visite guidate per l’VIII Centenario Francescano
Irene Antonucci: «Il mio nome inserito senza autorizzazione nel comunicato di Forza Italia Trani»
29 giugno 2026 Irene Antonucci: «Il mio nome inserito senza autorizzazione nel comunicato di Forza Italia Trani»
Si è conclusa ieri la collettiva “Mar Arte” nello chalet della villa comunale
29 giugno 2026 Si è conclusa ieri la collettiva “Mar Arte” nello chalet della villa comunale
Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti Live fu vero affare? Mario Landriscina da voce alla rabbia dei commercianti: «Trani invasa, organizzazione approssimativa e black out degli affari»
29 giugno 2026 Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti Live fu vero affare? Mario Landriscina da voce alla rabbia dei commercianti: «Trani invasa, organizzazione approssimativa e black out degli affari»
Provincia BAT, il 29 e 30 giugno convocata l'Assemblea dei Sindaci: bilanci al voto e debutto per il neo Sindaco di Trani, Marco Galiano
29 giugno 2026 Provincia BAT, il 29 e 30 giugno convocata l'Assemblea dei Sindaci: bilanci al voto e debutto per il neo Sindaco di Trani, Marco Galiano
Jazz a Corte | Stasera a Palazzo Beltrani la straordinaria voce del soul americano contemporaneo di Joanna Teters
28 giugno 2026 Jazz a Corte | Stasera a Palazzo Beltrani la straordinaria voce del soul americano contemporaneo di Joanna Teters
L'incidente in moto non ferma Gabriele Belardi, nuovo record personale per il campione tranese
28 giugno 2026 L'incidente in moto non ferma Gabriele Belardi, nuovo record personale per il campione tranese
Il Centrodestra oltre le urne, la civica di Guarriello si fa movimento: l'avv. Maria Grazia Cinquepalmi Segretario
28 giugno 2026 Il Centrodestra oltre le urne, la civica di Guarriello si fa movimento: l'avv. Maria Grazia Cinquepalmi Segretario
Caso Buzzi Unicem, stop alle emissioni: una minaccia per la salute che da Barletta tocca anche Trani e l'intero comprensorio
28 giugno 2026 Caso Buzzi Unicem, stop alle emissioni: una minaccia per la salute che da Barletta tocca anche Trani e l'intero comprensorio
Sicurezza stradale, la Provincia BAT accelera: approvati i progetti esecutivi per la S.P. 4 e la S.P. 2
28 giugno 2026 Sicurezza stradale, la Provincia BAT accelera: approvati i progetti esecutivi per la S.P. 4 e la S.P. 2
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.