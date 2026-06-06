Libro di Porcelli
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Eventi e cultura

Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini

Trani riscopre il suo maestro del bronzo

Trani - sabato 6 giugno 2026 10.31
Trani riscopre il suo maestro del bronzo con un gesto inaspettato. Francesco Porcelli, artista tranese classe 1985, ha appena pubblicato su Amazon un piccolo volume dedicato a Barisano da Trani. Non un saggio, non un catalogo da studiosi. Un coloring book.
Dal Medioevo alla grafica contemporanea
Barisano da Trani, attivo nella seconda metà del XII secolo, ha firmato le porte bronzee di Trani 1185, Monreale 1190 e Ravello 1179. Formelle ottenute a stampo, rifinite a freddo, piene di Santi Guerrieri, Deposizioni, Alberi della Vita. Influssi bizantini e arabi che raccontano la Trani porto di mare.
Porcelli prende quelle formelle e le trasforma. Come se fosse un fumetto, le riproduce con segno moderno, pulito, essenziale. Le figure del Medioevo escono dal bronzo e diventano linee da riempire. Dal portale del Duomo di San Nicola Pellegrino alla pagina da colorare: stesso racconto, linguaggio nuovo.
Un modo diverso di apprendere la storia dell'arte
"È una piccola pubblicazione per il mondo dei più piccoli, ma non solo". Perché colorare è il primo gesto di conoscenza. Tutti possiamo colorare all'interno dei disegni: bambini, genitori, insegnanti, curiosi.
Riempire di giallo l'aureola di un santo, di blu il mare di Trani, di rosso la tunica di un cavaliere. Mentre il pastello scorre, la mano memorizza. La storia dell'arte smette di essere nozione e diventa esperienza. Barisano non è più un nome da libro, è una linea che segui con la matita.
Il primo tassello di una collana più ampia
Questo è solo il volume 1. Porcelli ha in mente una collana ben più ampia che lega arte e infanzia attraverso il disegno. L'idea è semplice e potente: portare i capolavori fuori dai musei e dentro i quaderni. Dal romanico di Barisano al resto del patrimonio, con lo stesso metodo. Segno contemporaneo, rispetto per l'originale, spazio bianco da riempire.
Trani ha dato i natali a Barisano e oggi un tranese glielo restituisce ai bambini, senza retorica, con la matita.
Il volume apre una porta grande quanto quella di bronzo del Duomo.
Barisano scolpiva per l'eternità. Porcelli lo fa colorare per oggi. Dal XII secolo al 2026, la storia dell'arte si impara anche così: pagina dopo pagina, colore dopo colore.
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