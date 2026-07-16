Trani in lutto: addio a Giovanni Cancelli, una figura storica e amata, colonna di laboriosità e gentilezza

La comunità di Trani si stringe alla famiglia per la scomparsa, all'età i 92 anni, diuomo stimato e profondamente conosciuto in città, che ha lasciato un'impronta indelebile di operosità, garbo e disponibilità. In molti, infatti, ricordano con profonda commozione la sua presenza costante, attiva e sempre collaborativa all'interno dila storica attività fondata e portata avanti con successo dai suoi figli. Specialmente negli anni in cui la sede era ubicata nella storica cornice di via Istria, il suo volto era diventato un punto di riferimento familiare per clienti, fornitori e passanti.Anche dopo aver raggiunto il meritato traguardo della pensione, era stato un fine ebanista , uomo di fiducia della famiglia Gusmai, non aveva mai smesso di dedicarsi al lavoro di famiglia: lo si ricorda sempre gentile, sorridente e con quella naturale e genuina propensione a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Un esempio di umiltà e dedizione che ha accompagnato la crescita di una delle realtà imprenditoriali più note del territorio.La salma sosterà presso la Casa Funeraria Delfini, in Via Barletta, 80, fino alle ore 15:30 di venerdì 17 luglio. Il rito funebre sarà celebrato: Venerdì 17 luglio presso la Chiesa di San Giuseppe ore 16:00.