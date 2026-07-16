Cronaca
Trani in lutto: addio a Giovanni Cancelli, una figura storica e amata, colonna di laboriosità e gentilezza
Il ricordo affettuoso della comunità e la costante presenza nell'attività di famiglia "Giodicart" in via Istria. Le condoglianze della nostra redazione
Trani - giovedì 16 luglio 2026 11.43
La comunità di Trani si stringe alla famiglia per la scomparsa, all'età i 92 anni, di Giovanni Cancelli, uomo stimato e profondamente conosciuto in città, che ha lasciato un'impronta indelebile di operosità, garbo e disponibilità. In molti, infatti, ricordano con profonda commozione la sua presenza costante, attiva e sempre collaborativa all'interno di Giodicart, la storica attività fondata e portata avanti con successo dai suoi figli. Specialmente negli anni in cui la sede era ubicata nella storica cornice di via Istria, il suo volto era diventato un punto di riferimento familiare per clienti, fornitori e passanti.
Anche dopo aver raggiunto il meritato traguardo della pensione, era stato un fine ebanista , uomo di fiducia della famiglia Gusmai, non aveva mai smesso di dedicarsi al lavoro di famiglia: lo si ricorda sempre gentile, sorridente e con quella naturale e genuina propensione a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Un esempio di umiltà e dedizione che ha accompagnato la crescita di una delle realtà imprenditoriali più note del territorio.
La salma sosterà presso la Casa Funeraria Delfini, in Via Barletta, 80, fino alle ore 15:30 di venerdì 17 luglio. Il rito funebre sarà celebrato: Venerdì 17 luglio presso la Chiesa di San Giuseppe ore 16:00. La redazione di TraniViva si unisce al dolore della famiglia in questa triste circostanza, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze ai figli e a tutti i parenti.
Anche dopo aver raggiunto il meritato traguardo della pensione, era stato un fine ebanista , uomo di fiducia della famiglia Gusmai, non aveva mai smesso di dedicarsi al lavoro di famiglia: lo si ricorda sempre gentile, sorridente e con quella naturale e genuina propensione a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. Un esempio di umiltà e dedizione che ha accompagnato la crescita di una delle realtà imprenditoriali più note del territorio.
La salma sosterà presso la Casa Funeraria Delfini, in Via Barletta, 80, fino alle ore 15:30 di venerdì 17 luglio. Il rito funebre sarà celebrato: Venerdì 17 luglio presso la Chiesa di San Giuseppe ore 16:00. La redazione di TraniViva si unisce al dolore della famiglia in questa triste circostanza, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze ai figli e a tutti i parenti.