Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto

Da oltre un secolo l'agenzia funebre Delfini di Trani rappresenta un punto di riferimento per il territorio, un luogo in cui professionalità e rispetto guidano ogni gesto. Da poche settimane la Casa Funeraria Delfini in Via Barletta n. 80 ha introdotto un nuovo servizio gratuito di supporto psicologico per i familiari.«Abbiamo sentito la necessità di affiancare le persone non solo nell'organizzazione dell'ultimo saluto, ma anche nella fase più fragile del dolore», spiega Giuseppe Corrado, che ha curato l'introduzione di questo nuovo servizio. Si tratta di un'iniziativa che nasce dal desiderio di offrire un sostegno concreto ed empatico in un momento in cui le emozioni trovano difficile espressione.La dott.ssa Vittoria Pasquadibisceglie accoglie i familiari con sensibilità, ascolto attivo e profonda umanità. Il suo intervento aiuta a dare spazio al dolore, favorendo una comprensione graduale delle emozioni e un primo passo verso l'accettazione della perdita, nella prima fase dell'elaborazione del lutto.Inserire un servizio psicologico all'interno di una casa funeraria significa riconoscere che il commiato non è soltanto un rito, ma un passaggio emotivo complesso che merita cura e attenzione. La Casa Funeraria Delfini sceglie così di affiancare le persone nel modo più completo possibile: con discrezione, delicatezza e con un sostegno umano.