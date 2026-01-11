Casa Funeraria Delfini di Trani
Casa Funeraria Delfini di Trani
Speciale

Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto

Un servizio gratuito, pensato per offrire ascolto e sostegno nel momento più delicato

Trani - domenica 11 gennaio 2026 Sponsorizzato
Da oltre un secolo l'agenzia funebre Delfini di Trani rappresenta un punto di riferimento per il territorio, un luogo in cui professionalità e rispetto guidano ogni gesto. Da poche settimane la Casa Funeraria Delfini in Via Barletta n. 80 ha introdotto un nuovo servizio gratuito di supporto psicologico per i familiari.

«Abbiamo sentito la necessità di affiancare le persone non solo nell'organizzazione dell'ultimo saluto, ma anche nella fase più fragile del dolore», spiega Giuseppe Corrado, che ha curato l'introduzione di questo nuovo servizio. Si tratta di un'iniziativa che nasce dal desiderio di offrire un sostegno concreto ed empatico in un momento in cui le emozioni trovano difficile espressione.

La dott.ssa Vittoria Pasquadibisceglie accoglie i familiari con sensibilità, ascolto attivo e profonda umanità. Il suo intervento aiuta a dare spazio al dolore, favorendo una comprensione graduale delle emozioni e un primo passo verso l'accettazione della perdita, nella prima fase dell'elaborazione del lutto.

Inserire un servizio psicologico all'interno di una casa funeraria significa riconoscere che il commiato non è soltanto un rito, ma un passaggio emotivo complesso che merita cura e attenzione. La Casa Funeraria Delfini sceglie così di affiancare le persone nel modo più completo possibile: con discrezione, delicatezza e con un sostegno umano.

Casa Funeraria Delfini di TraniCasa Funeraria Delfini di TraniCasa Funeraria Delfini di TraniCasa Funeraria Delfini di TraniCasa Funeraria Delfini di TraniCasa Funeraria Delfini di Trani
  • Lutto
Altri contenuti a tema
La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe Vita di città La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe La storica azienda funeraria conta a Trani più di un secolo di attività
"Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana Vita di città "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana La cantante si è spenta per un infarto nella sua casa a Milano.Le immagini dal concerto "Cantando Dalla...Cattedrale" di Fondazione SECA
1 Trani piange la morte improvvisa di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi Vita di città Trani piange la morte improvvisa di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi Non aveva cinquant'anni, con lo zio era stato titolare del caffè Fellini
Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore" Attualità Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore" Una chiesa di San Magno gremita, incapace di contenere la folla commossa che oggi ha voluto stringersi attorno alla famiglia Lomolino per l'ultimo saluto a Saverio.
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino Attualità Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino Il rito funebre alle 15:30 a San Magno. Il gesto di grande sensibilità della famiglia: "Non fiori, ma donazioni all'APLETI di Bari".
3 Saverio è tornato alla Casa del Padre Cronaca Saverio è tornato alla Casa del Padre È un grande dolore per la famiglia attorno alla quale tutta la Città si stringe
Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Vita di città Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Due anni fa la città fu scelta per la linea Mare in esclusiva proprio per la sua bellezza e eleganza
16 È morto Alvaro Vitali, il Pierino più celebre d'Italia tra i banchi del liceo di Trani Vita di città È morto Alvaro Vitali, il Pierino più celebre d'Italia tra i banchi del liceo di Trani Con il regista Mariano Laurenti è stato protagonista in diversi film girati a Trani
Lieve scossa di terremoto al largo di Trani: magnitudo 2.4 nel mare Adriatico
11 gennaio 2026 Lieve scossa di terremoto al largo di Trani: magnitudo 2.4 nel mare Adriatico
Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta
11 gennaio 2026 Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta
Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
11 gennaio 2026 Sanità, la svolta di Decaro tocca anche Trani: ambulatori aperti sera e weekend
Trani, crolla il muro della ex Angelini su tre auto
10 gennaio 2026 Trani, crolla il muro della ex Angelini su tre auto
Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve»
10 gennaio 2026 Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve»
Cade la palma davanti alla chiesa di San Francesco a Trani, due feriti
10 gennaio 2026 Cade la palma davanti alla chiesa di San Francesco a Trani, due feriti
Ilario Monterisi show con il Frosinone: sua la rete dell’1-0 contro il Catanzaro
10 gennaio 2026 Ilario Monterisi show con il Frosinone: sua la rete dell’1-0 contro il Catanzaro
Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte»
10 gennaio 2026 Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte»
«Una macchina da guerra di umanità e competenza»: il racconto di buona sanità al Pronto Soccorso di Barletta
10 gennaio 2026 «Una macchina da guerra di umanità e competenza»: il racconto di buona sanità al Pronto Soccorso di Barletta
Presidio "Libera " di Trani su inchiesta BAT: «Tolleranza zero»
10 gennaio 2026 Presidio "Libera" di Trani su inchiesta BAT: «Tolleranza zero»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.