La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe

La storica azienda funeraria conta a Trani più di un secolo di attività

Trani - domenica 7 dicembre 2025 17.58
Di lui resteranno il garbo, la gentilezza, il tatto, la discrezione che nei momenti più dolorosi vivono le famiglie. Ma anche la simpatia, la gentilezza, la disponibilità, il sorriso coinvolgente. All'età di cinquantacinque anni si è spento Beppe Delfini, lasciando sgomenti i suoi cari e i suoi colleghi e parenti, che con lui condividevano una professione tanto delicata quanto preziosa portata avanti con sensibilità e profonda umanità. Struggente il messaggio dei suoi cari sulla pagina facebook dell'azienda che lo salutano con un "Ciao Beppe" pieno di dolore: "Oggi l'azienda Delfini ha perso un pezzo di cuore. È venuto a mancare Beppe. Per noi non era solo un collega, ma un amico, un fratello, uno di famiglia. Pensare di andare avanti senza di lui fa male… Beppe lascia un vuoto enorme dentro tutti noi ".
In poche ore la voce si sta spargendo nella comunità tranese e ovviamente il dispiacere per la morte di Beppe Delfini sta entrando nelle case di tanti cittadini: l'azienda Delfini fu fondata oltre un secolo fa a Trani con la storica sede sul porto e ed è molto conosciuta.
Beppe lascia nel dolore l' adorata moglie Francesca e le adorate figlie Margherita e Camilla. Gli si potrà rendere omaggio nella casa funeraria delfini in via Barletta mentre i funerali si terranno martedì pomeriggio nella chiesa della Madonna del Carmine.
