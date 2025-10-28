Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino

C'è grande attesa e profonda commozione a Trani per i funerali di, il giovane tranese di soli 17 anni, la cui storia ha commosso la città intera. L'intera comunità si prepara oggi a stringersi nel dolore attorno alla famiglia per la scomparsa del ragazzo, amato e conosciuto da tanti, volato via troppo presto dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia.La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. Il promo a farsi portavoce del sentimento collettivo è stato il sindaco, ma il sentimento di vicinanza è arrivato forte, attraverso le parole delle Dirigentedal Liceo "V. Vecchi" di Trani, che Saverio frequentava, da tutta la dirigenza della Soccer Trani, in primis il presidente, la squadra di calcio, che il giovane tranese seguiva con entusiasmo.In questo momento di dolore, la famiglia ha espresso un desiderio che riflette la generosità che ha sempre incarnato Saverio. È stata chiesta, infatti, la rinuncia ai fiori, invitando quanti lo desiderino a trasformare quel pensiero in un gesto di solidarietà. I familiari hanno indicato la possibilità di effettuare una donazione all'associazione, che da anni sostiene i bambini in cura e le loro famiglie ed alle cui cure Saverio era stato affidato ed a cui lo stesso Saverio si era affezionato. Chi desidera contribuire può farlo al seguente IBAN: IT27H0306909606100000074467.