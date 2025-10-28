Saverio Lomolino. <span>Foto credits</span>
Saverio Lomolino. Foto credits
Attualità

Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino

Il rito funebre alle 15:30 a San Magno. Il gesto di grande sensibilità della famiglia: "Non fiori, ma donazioni all'APLETI di Bari".

Trani - martedì 28 ottobre 2025 7.00
C'è grande attesa e profonda commozione a Trani per i funerali di Saverio Lomolino, il giovane tranese di soli 17 anni, la cui storia ha commosso la città intera. L'intera comunità si prepara oggi a stringersi nel dolore attorno alla famiglia per la scomparsa del ragazzo, amato e conosciuto da tanti, volato via troppo presto dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Il rito funebre sarà celebrato oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 15:30 presso la parrocchia di San Magno, Vescovo e Martire.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. Il promo a farsi portavoce del sentimento collettivo è stato il sindaco Amedeo Bottaro, ma il sentimento di vicinanza è arrivato forte, attraverso le parole delle Dirigente Angela Tannoia dal Liceo "V. Vecchi" di Trani, che Saverio frequentava, da tutta la dirigenza della Soccer Trani, in primis il presidente Luciano Pace, la squadra di calcio, che il giovane tranese seguiva con entusiasmo.

In questo momento di dolore, la famiglia ha espresso un desiderio che riflette la generosità che ha sempre incarnato Saverio. È stata chiesta, infatti, la rinuncia ai fiori, invitando quanti lo desiderino a trasformare quel pensiero in un gesto di solidarietà. I familiari hanno indicato la possibilità di effettuare una donazione all'associazione APLETI – Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari, che da anni sostiene i bambini in cura e le loro famiglie ed alle cui cure Saverio era stato affidato ed a cui lo stesso Saverio si era affezionato. Chi desidera contribuire può farlo al seguente IBAN: IT27H0306909606100000074467.
  • Lutto
Altri contenuti a tema
3 Saverio è tornato alla Casa del Padre Cronaca Saverio è tornato alla Casa del Padre È un grande dolore per la famiglia attorno alla quale tutta la Città si stringe
Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Vita di città Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Due anni fa la città fu scelta per la linea Mare in esclusiva proprio per la sua bellezza e eleganza
16 È morto Alvaro Vitali, il Pierino più celebre d'Italia tra i banchi del liceo di Trani Vita di città È morto Alvaro Vitali, il Pierino più celebre d'Italia tra i banchi del liceo di Trani Con il regista Mariano Laurenti è stato protagonista in diversi film girati a Trani
Trani in lutto per Avantario: le esequie lunedì pomeriggio nella cripta della Cattedrale Cronaca Trani in lutto per Avantario: le esequie lunedì pomeriggio nella cripta della Cattedrale Domani camera ardente dalle 10:00 a Palazzo Palmieri
Il Sindaco Bottaro ricorda Carlo Avantario: "Un punto di riferimento umano e politico" Vita di città Il Sindaco Bottaro ricorda Carlo Avantario: "Un punto di riferimento umano e politico" "La sua esperienza, la sua disponibilità all’ascolto, la sua passione civile resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto l’onore di lavorare con lui"
Non ce l’ha fatta l’uomo soccorso dal carabiniere al Tribunale di Trani Cronaca Non ce l’ha fatta l’uomo soccorso dal carabiniere al Tribunale di Trani Il 65enne salvato in extremis dal militare, era stato poi ricoverato in terapia intensiva
1 Addio al professor Renato Guarriello, docente e preside di generazioni di tranesi Vita di città Addio al professor Renato Guarriello, docente e preside di generazioni di tranesi Il ricordo commosso di un maestro gentile e coltissimo da parte Rino negrogno di
Si è spenta Mariangela Nethanel Caputo: "Ora canterai tra gli angeli" Vita di città Si è spenta Mariangela Nethanel Caputo: "Ora canterai tra gli angeli" La giovane docente era malata da tempo, aveva vinto un music awards a Padova e uno a Londra per il canto gospel
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni "
28 ottobre 2025 L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"
Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice "
28 ottobre 2025 Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"
Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
28 ottobre 2025 Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso "
27 ottobre 2025 Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso"
5
Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
27 ottobre 2025 Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.