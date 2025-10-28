Attualità
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Il rito funebre alle 15:30 a San Magno. Il gesto di grande sensibilità della famiglia: "Non fiori, ma donazioni all'APLETI di Bari".
Trani - martedì 28 ottobre 2025 7.00
C'è grande attesa e profonda commozione a Trani per i funerali di Saverio Lomolino, il giovane tranese di soli 17 anni, la cui storia ha commosso la città intera. L'intera comunità si prepara oggi a stringersi nel dolore attorno alla famiglia per la scomparsa del ragazzo, amato e conosciuto da tanti, volato via troppo presto dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Il rito funebre sarà celebrato oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 15:30 presso la parrocchia di San Magno, Vescovo e Martire.
La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. Il promo a farsi portavoce del sentimento collettivo è stato il sindaco Amedeo Bottaro, ma il sentimento di vicinanza è arrivato forte, attraverso le parole delle Dirigente Angela Tannoia dal Liceo "V. Vecchi" di Trani, che Saverio frequentava, da tutta la dirigenza della Soccer Trani, in primis il presidente Luciano Pace, la squadra di calcio, che il giovane tranese seguiva con entusiasmo.
In questo momento di dolore, la famiglia ha espresso un desiderio che riflette la generosità che ha sempre incarnato Saverio. È stata chiesta, infatti, la rinuncia ai fiori, invitando quanti lo desiderino a trasformare quel pensiero in un gesto di solidarietà. I familiari hanno indicato la possibilità di effettuare una donazione all'associazione APLETI – Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari, che da anni sostiene i bambini in cura e le loro famiglie ed alle cui cure Saverio era stato affidato ed a cui lo stesso Saverio si era affezionato. Chi desidera contribuire può farlo al seguente IBAN: IT27H0306909606100000074467.
La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. Il promo a farsi portavoce del sentimento collettivo è stato il sindaco Amedeo Bottaro, ma il sentimento di vicinanza è arrivato forte, attraverso le parole delle Dirigente Angela Tannoia dal Liceo "V. Vecchi" di Trani, che Saverio frequentava, da tutta la dirigenza della Soccer Trani, in primis il presidente Luciano Pace, la squadra di calcio, che il giovane tranese seguiva con entusiasmo.
In questo momento di dolore, la famiglia ha espresso un desiderio che riflette la generosità che ha sempre incarnato Saverio. È stata chiesta, infatti, la rinuncia ai fiori, invitando quanti lo desiderino a trasformare quel pensiero in un gesto di solidarietà. I familiari hanno indicato la possibilità di effettuare una donazione all'associazione APLETI – Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari, che da anni sostiene i bambini in cura e le loro famiglie ed alle cui cure Saverio era stato affidato ed a cui lo stesso Saverio si era affezionato. Chi desidera contribuire può farlo al seguente IBAN: IT27H0306909606100000074467.