Ufficio di stato civile chiuso giovedì 30 aprile

Trani - mercoledì 29 aprile 2026
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Si rende noto che l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) resterà chiuso al pubblico nella giornata di giovedi' 30 aprile 2026.
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