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Ufficio di stato civile chiuso giovedì 30 aprile

Ad eccezione dell'ufficio per le dichiarazioni di nascita e di morte

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 9.58
Si rende noto che l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) resterà chiuso al pubblico nella giornata di giovedi' 30 aprile 2026.
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