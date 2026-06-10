Prof. Marco Galiano. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Prof. Marco Galiano. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Venerdì la proclamazione del nuovo sindaco Marco Galiano

Davanti alla scalinata di Palazzo di Città

Trani - mercoledì 10 giugno 2026 13.01
Si comunica che venerdì 12 giugno alle ore 18 davanti alla scalinata d'ingresso di Palazzo di Città avrà luogo la proclamazione del nuovo sindaco della Città di Trani, Marco Galiano.
  • Comune di Trani
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