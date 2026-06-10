Venerdì la proclamazione del nuovo sindaco Marco Galiano

Trani - mercoledì 10 giugno 2026
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Si comunica che venerdì 12 giugno alle ore 18 davanti alla scalinata d'ingresso di Palazzo di Città avrà luogo la proclamazione del nuovo sindaco della Città di Trani, Marco Galiano.
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