Venerdì la proclamazione del nuovo sindaco Marco Galiano

Contatori centralizzati e assenza dell'amministratore da novembre complicano la situazione. Il caso è ora all'attenzione degli uffici comunali

Eventi e cultura

A Palazzo San Giorgio il bilancio di un progetto che ha già superato i 2.700 accessi spontanei. Esperti, magistrati e istituzioni: «La prevenzione e l'ascolto sono la vera risposta alle nuove fragilità sociali» (t)