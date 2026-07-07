Anagrafe, il 9 luglio chiuso al pubblico l'ufficio cambi di residenza e certificazioni

Trani - martedì 7 luglio 2026
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Si comunica che il 9 luglio l'ufficio cambi di residenza e certificazioni anagrafiche sarà chiuso al pubblico.
Si ricorda che è sempre possibile inviare le istanze online tramite il portale ANPR ho via pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it
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