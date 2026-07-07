Comune
Comune
Enti locali

Anagrafe, il 9 luglio chiuso al pubblico l'ufficio cambi di residenza e certificazioni

I cittadini potranno comunque presentare le istanze online

Trani - martedì 7 luglio 2026
Si comunica che il 9 luglio l'ufficio cambi di residenza e certificazioni anagrafiche sarà chiuso al pubblico.

Si ricorda che è sempre possibile inviare le istanze online tramite il portale ANPR ho via pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie Il Comune di Trani aggiorna l'albo degli esercenti convenzionati
Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso Attualità Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso Area Lavori Pubblici: autorizzati i contratti con due ditte specializzate per il completamento della pista di atletica e del manto erboso, senza costi aggiuntivi per l'Ente. La storia del progetto dal blocco del CONI allo sblocco definitivo
Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale Politica Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale Secondo indiscrezioni, sette consiglieri eletti sarebbero stati invitati a regolarizzare con urgenza pendenze Tari/IMU prima della proclamazione
Caldo record, scatta il Piano Emergenza 2026: aiuti per anziani, fragili e senza dimora Vita di città Caldo record, scatta il Piano Emergenza 2026: aiuti per anziani, fragili e senza dimora Il Pronto Intervento Sociale anticipa l'attivazione del piano straordinario con monitoraggi
Trani, bollino arancione fino a domenica: caldo e afa persistono. Al via il Piano Emergenza Caldo 2026 Sanità Trani, bollino arancione fino a domenica: caldo e afa persistono. Al via il Piano Emergenza Caldo 2026 Temperature oltre 30°C, percepite 33-34°C, e notti tropicali. Ecco il piano di prevenzione del Comune e i 10 comportamenti da seguire per proteggere anziani e fragili
L' Editoriale. Scusate il disturbo | L'urgenza a Trani corre piano: ci vogliono due anni per pagare 653 euro di lavori "immediati" Attualità L' Editoriale. Scusate il disturbo | L'urgenza a Trani corre piano: ci vogliono due anni per pagare 653 euro di lavori "immediati" Il distacco della lapide in via Mario Pagano nel novembre 2024 e la liquidazione arrivata soltanto nel giugno 2026. L'incredibile odissea burocratica dietro la messa in sicurezza del medaglione di Felice Cavallotti
Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza Attualità Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza Il Governo elimina l'urgenza al passaggio alla Carta d'identità elettronica fissata al 3 agosto
Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro Il Comune chiarisce: gli avvisi sono stati emessi per consentire il riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 giugno
Allarme truffa sulla Tessera Sanitaria: segnalazioni anche a Trani. Ecco come difendersi
7 luglio 2026 Allarme truffa sulla Tessera Sanitaria: segnalazioni anche a Trani. Ecco come difendersi
"Nessun Dorma " torna all'alba di Trani: musica, mare e magia il 18 luglio al Molo San Nicola
7 luglio 2026 "Nessun Dorma" torna all'alba di Trani: musica, mare e magia il 18 luglio al Molo San Nicola
Trani abbraccia il tango: piazza Gradenigo gremita per il grande omaggio ad Astor Piazzolla
6 luglio 2026 Trani abbraccia il tango: piazza Gradenigo gremita per il grande omaggio ad Astor Piazzolla
Jazz a Corte, le introspezioni contemporanee di Sara Rotunno pronte a incantare Palazzo delle Arti Beltrani
6 luglio 2026 Jazz a Corte, le introspezioni contemporanee di Sara Rotunno pronte a incantare Palazzo delle Arti Beltrani
Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito
6 luglio 2026 Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito
Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
6 luglio 2026 Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
Amministrazione Comunale Trani | L’attesa è finita: domani Il Sindaco Marco Galiano presenta la Giunta a Parco Petrarota
6 luglio 2026 Amministrazione Comunale Trani | L’attesa è finita: domani Il Sindaco Marco Galiano presenta la Giunta a Parco Petrarota
Maxi frode fiscale da oltre 6 milioni: sequestrate cinque società cartiera, 34 denunciati
6 luglio 2026 Maxi frode fiscale da oltre 6 milioni: sequestrate cinque società cartiera, 34 denunciati
Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti nell'agro tranese: Legambiente rilancia la sfida contro gli abbandoni illeciti
6 luglio 2026 Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti nell'agro tranese: Legambiente rilancia la sfida contro gli abbandoni illeciti
Domenico Briguglio | Verde pubblico e incuria a Trani, la denuncia del consigliere di Puglia Popolare: “Manca programmazione, soldi pubblici da monitorare”
6 luglio 2026 Domenico Briguglio | Verde pubblico e incuria a Trani, la denuncia del consigliere di Puglia Popolare: “Manca programmazione, soldi pubblici da monitorare”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.