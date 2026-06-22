Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza

Niente più assalto agli sportelli comunali, open day straordinari o richieste urgenti per ottenere la Carta d'Identità Elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare la validità delle carte d'identità cartacee fino alla loro naturale scadenza, superando il termine del 3 agosto 2026 che aveva generato forte preoccupazione tra cittadini e amministrazioni locali.La misura rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno per gli uffici anagrafe, messi a dura prova nelle ultime settimane dall'elevato numero di richieste, e per i cittadini che temevano di non riuscire a ottenere in tempo il nuovo documento.In concreto,. Il documento continuerà infatti a essere valido fino alla sua naturale scadenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano servizi pubblici.Nel frattempo, i Comuni potranno rilasciare documenti di identità provvisori in attesa dell'emissione della Carta d'Identità Elettronica. Una decisione che allenta la pressione sugli uffici comunali e restituisce tranquillità ai cittadini, eliminando l'urgenza di procedere al rinnovo nei prossimi giorni.