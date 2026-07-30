Cap4City, primo incontro formativo a Trani

Il Comune di Trani è stato selezionato a livello nazionale per le 30 Azioni Pilota nell'ambito del progetto dell'ANCI "Cap4city", finanziato dal Programma Nazionale Capacità Per La Coesione 2021-2027. L'iniziativa vede il Comune di Trani operare in qualità di ente capofila di un solido partenariato territoriale, che coinvolge la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e i Comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli. Il progetto, candidato dai nuovi funzionari per la Coesione, risponde all'obiettivo fondamentale di incrementare la capacità organizzativa e amministrativa degli Enti locali coinvolti, attraverso la definizione di un modello cooperativo intercomunale, ottimizzando le fasi di programmazione, gestione e attuazione degli investimenti pubblici legati ai fondi europei e alle politiche di coesione.Nell'ambito del progetto hanno preso avvio a Trani le attività in presenza previste dall'Azione Pilota CAP4PEOPLE – Valorizzazione delle competenze per la coesione BAT. L'incontro inaugurale ha visto la partecipazione degli Enti partner del progetto: i Comuni di Trani, Margherita di Savoia e Trinitapoli e la Provincia BAT. Ad aprire i lavori Matilde Ferraro, esperta ANCI, che ha illustrato obiettivi, risultati attesi e piano operativo dell'Azione Pilota.Per il Comune di Trani era presente l'Assessore al Bilancio Paola Covelli con delega ai Fondi Europei: "La partecipazione del Comune di Trani conferma la volontà dell'Amministrazione di investire nel rafforzamento della capacità amministrativa e nella costruzione di reti di collaborazione tra enti locali" ha affermato l'assessore. "Il progetto di ANCI CAP4CITY rappresenta un'occasione preziosa per individuare modelli di cooperazione innovativi e consolidare una cultura amministrativa orientata alla programmazione, alla condivisione delle competenze e alla piena valorizzazione delle opportunità offerte dalle risorse europee e nazionali".Molto nutrita la presenza dei nuovi funzionari Coesione provenienti dai diversi enti del partenariato che hanno ribadito la volontà di impegnarsi per il miglioramento dell'operatività dei procedimenti amministrativi connessi alla programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, nonché nel rafforzamento dell'omogeneità applicativa delle prassi e degli strumenti utilizzati dai diversi uffici e dagli enti partner.L'avvio delle attività segna un primo importante passo per enti coinvolti verso una maggiore efficacia e tempestività nell'attuazione degli interventi finanziati, un miglioramento complessivo della qualità dei processi amministrativi e un rafforzamento della capacità di coordinamento tra gli enti coinvolti