Crollo del controsoffitto in ospedale, Fratelli d'Italia Trani: «Serve un intervento immediato sulla sanità tranese»

Il crollo del controsoffitto in una sala operatoria dell'ospedale di Trani rappresenta un fatto grave che non può essere archiviato come un semplice incidente. Fortunatamente non si registrano conseguenze per pazienti e operatori sanitari, ma l'episodio conferma, ancora una volta, lo stato di progressivo deterioramento della sanità tranese.L'accaduto è stato immediatamente denunciato dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Andrea Ferri e Tonia Spina, che hanno chiesto di fare piena luce sulle cause del cedimento e di verificare le condizioni di sicurezza dell'intera struttura ospedaliera, affinché episodi simili non si ripetano.Per Fratelli d'Italia Trani, quanto accaduto è l'ennesimo campanello d'allarme di una struttura che, negli anni, è stata progressivamente impoverita di servizi e lasciata senza una reale prospettiva di rilancio.«Da tempo denunciamo le criticità che interessano la sanità cittadina e provinciale. Il nostro consigliere regionale Andrea Ferri, nei giorni scorsi, ha formalmente richiesto un incontro al Direttore Generale della ASL BT per affrontare le principali problematiche del presidio ospedaliero di Trani e sollecitare il rispetto degli impegni assunti nei confronti della città. Una richiesta che, ad oggi, non ha ancora ricevuto risposta».Fratelli d'Italia richiama inoltre l'attenzione sul Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2016 tra Regione Puglia e Comune di Trani, che avrebbe dovuto rappresentare il punto di partenza per il rilancio della sanità tranese. Come più volte denunciato anche da Andrea Ferri in Consiglio regionale, gran parte di quegli impegni è rimasta disattesa, con il risultato che oggi la città continua a scontare ritardi e carenze che penalizzano cittadini e operatori.«Trani è una città di oltre 60 mila abitanti e, durante la stagione estiva, registra un significativo incremento della popolazione. Non può continuare a fare i conti con una struttura sanitaria che vive continue emergenze e che necessita di interventi non più rinviabili».Per questo, Fratelli d'Italia Trani ribadisce la disponibilità, già manifestata nei giorni scorsi dal consigliere regionale Andrea Ferri, ad avviare un percorso istituzionale condiviso con il sindaco Marco Galiano.«La sanità non può diventare terreno di scontro politico. Al contrario, deve rappresentare un obiettivo comune. Siamo pronti a collaborare con l'Amministrazione comunale affinché Regione, ASL BT e Comune facciano finalmente squadra per dare piena attuazione al Protocollo d'Intesa del 2016, mettere in sicurezza le strutture, completare i servizi previsti e garantire ai cittadini di Trani un'assistenza sanitaria all'altezza delle esigenze del territorio».Fratelli d'Italia Trani continuerà a sostenere ogni iniziativa istituzionale utile affinché la salute dei cittadini torni a essere una priorità concreta e non soltanto un tema da affrontare nelle emergenze.