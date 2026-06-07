Medici
Medici
Sanità

Abbattimento liste d'attesa, 200 mila persone richiamate

Sono oltre 50 mila i rifiuti. I dati aggiornati diffusi dalla Regione Puglia

Trani - domenica 7 giugno 2026 9.32
Al termine della diciassettesima settimana di monitoraggio, sono 200.045 le persone complessivamente contattate nell'ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia del codice di priorità: 183.106 per visite ed esami e 16.939 per ricoveri ospedalieri. Sono state anticipate 111.742 prestazioni. I rifiuti complessivi ammontano a 50.834, di cui 44.519 riguardano le prestazioni specialistiche: il 63% (22.738) è dovuto alla conferma dell'appuntamento esistente, il 23% (8.269) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, l'13% (4.693) dichiara che la prestazione non è più necessaria

In totale sono state anticipate ed erogate 97.241 prestazioni di specialistica ambulatoriale. Per le prestazioni U-urgenti recuperate ed effettuate, che in totale sono state 3.030, si è ottenuto un anticipo medio di 143 giorni; per le prestazioni B-brevi (49.846) l'anticipo in media è stato di 132 giorni; per le prestazioni D-differibili (24.790) di 88 giorni; per le prestazioni P-programmabili (14.452) di 89 giorni. Sono state oggetto di recupero anche 5.123 prestazioni senza codici di priorità ma effettuate per la stadiazione e il follow up di malattie neoplastiche e per il completamento di percorsi diagnostico-terapeutici di patologie croniche

Le Aziende hanno avviato anche l'anticipo delle prestazioni prescritte nel 2026, che ormai rappresentano circa il 50% degli esami e delle visite erogate (48.373): l'attività riguarda prioritariamente i codici di priorità U e B (che ammontano al 58% del totale delle prestazioni erogate) ma anche i codici di priorità D e P. Circa il 21% delle prenotazioni del 2026 anticipate riguarda la diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, TC e RMN), il 38% prime visite specialistiche
  • Sanità
Altri contenuti a tema
Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: la Croce Blu Trani accompagna un minore al Bambin Gesù di Roma Attualità Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: la Croce Blu Trani accompagna un minore al Bambin Gesù di Roma Il delicato trasferimento è avvenuto tra Barletta e la capitale con personale specializzato a bordo
L'Assistenza che Abbraccia: Via Libera allo Storico Accordo ASL BT, ARGES e ANT per le Cure Palliative a Domicilio Trani: Istruzioni per l'uso L'Assistenza che Abbraccia: Via Libera allo Storico Accordo ASL BT, ARGES e ANT per le Cure Palliative a Domicilio Firmata l'attesa convenzione. Ecco la guida pratica per le famiglie su come attivare e fruire di questo fondamentale servizio
Ammnistrative Trani | Giuseppe De Simone: "Sanità pugliese al collasso e nuove tasse: ora i cittadini pagano il conto" Speciale Ammnistrative Trani | Giuseppe De Simone: "Sanità pugliese al collasso e nuove tasse: ora i cittadini pagano il conto" L'ex Assessore boccia il 'modello Puglia': "Bilanci in rosso nonostante l'aumento dei fondi nazionali. Decaro eviti consulenze a Emiliano e istituisca una Commissione d'Inchiesta"
118 Bat, Ferri (Fdi): “A Trani subito la Centrale operativa della Sesta Provincia, basta frammentazione” Politica 118 Bat, Ferri (Fdi): “A Trani subito la Centrale operativa della Sesta Provincia, basta frammentazione” Sottoposta all'attenzione dell' assessore regionale Pentassuglia una proposta strategica
Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Cronaca Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Maxi sanzione da 5mila euro e controlli rafforzati sul territorio
Trani abbraccia Anna Barresi: la paralisi non vince, la sua rinascita tra dolore, fede e memoria Attualità Trani abbraccia Anna Barresi: la paralisi non vince, la sua rinascita tra dolore, fede e memoria Dalla diagnosi improvvisa alla forza della gratitudine: il racconto di una donna che trasforma la malattia in un messaggio di ascolto, dignità e speranza
Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL “Risorse pubbliche a pioggia, ma i contratti restano al palo. Il 17 aprile è sciopero!”
Salute della donna: nella Bat dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti Salute della donna: nella Bat dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti Giorni e orari per gli screening
Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello
7 giugno 2026 Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello
Piccoli custodi del mare: gli alunni della De Amicis ripuliscono la spiaggia con Legambiente
7 giugno 2026 Piccoli custodi del mare: gli alunni della De Amicis ripuliscono la spiaggia con Legambiente
Ambiente e mare, la Bat cresce nella Guida Blu 2026: Trani conferma le "Tre Vele "
7 giugno 2026 Ambiente e mare, la Bat cresce nella Guida Blu 2026: Trani conferma le "Tre Vele"
Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
6 giugno 2026 Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
6 giugno 2026 Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
6 giugno 2026 16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
6 giugno 2026 Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
6 giugno 2026 Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
6 giugno 2026 Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
Gli alunni del "De Amicis " di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
6 giugno 2026 Gli alunni del "De Amicis" di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.