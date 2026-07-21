«Abbiamo paura»: l’escalation di furti a Trani passa da via Tolomeo alla notte di via Pugliese, città sotto assedio

La dichiarazione secca e disarmante raccolta tra i residenti di via Pugliese fotografa alla perfezione il clima che si respira in città nelle ultime ore. La preoccupazione si è ormai trasformata in una dura realtà, e l'allarme criminalità a Trani assume i contorni di un'azione sistematica e organizzata che si sposta rapidamente da un capo all'altro del territorio comunale. L'ultimo capitolo di questa inquietante escalation si è consumato proprio la notte scorsa in: al loro risveglio, i proprietari di tre box auto si sono trovati di fronte a una pessima sorpresa, scoprendo che i loro locali erano stati completamente saccheggiati dai ladri. Non si tratta purtroppo di episodi isolati, ma di una sequenza di colpi che fa pensare all'esistenza di una banda strutturata che sta setacciando i diversi quartieri, da nord a sud.I raid della scorsa notte riaccendono prepotentemente i riflettori su quanto denunciato già a partire dal, quando i condomini dei civici dal 48 al 52 diavevano lanciato il primo grido d'allarme. In quella zona, i residenti avevano notato per giorni tre uomini sospetti aggirarsi all'interno delle palazzine per effettuare dei sopralluoghi, ripresi persino dalle telecamere di videosorveglianza. Tra gli episodi più inquietanti emersi in quei giorni, c'era stato l'oscuramento dell'occhiello della porta d'ingresso di un appartamento abitato da un'anziana donna allettata. A distanza di una settimana da quelle prime avvisaglie, i timori si sono concretizzati in una raffica di denunce per furti in appartamenti, box, auto e moto. All'ingresso di uno degli stabili era stato persino affisso un cartello per invitare i condomini alla massima allerta.Dopo la diffusione delle notizie sui fatti di via Tolomeo, moltissimi altri cittadini hanno confermato la presenza dello stesso gruppo in vari quartieri di Trani. Il saccheggio avvenuto in via Pugliese non fa che confermare una dinamica predatoria ormai fuori controllo e capillarmente diffusa sul territorio. La questione delladiventa così un dossier centrale e non più rinviabile per la città di Trani.attraverso un potenziamento immediato dei controlli e del pattugliamento notturno.