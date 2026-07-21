Trani - Via Pugliese. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani - Via Pugliese. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

«Abbiamo paura»: l’escalation di furti a Trani passa da via Tolomeo alla notte di via Pugliese, città sotto assedio

Dopo l'allarme dei residenti e i sopralluoghi dei "tre sospetti", una vera e propria organizzazione sistematica saccheggia la città. Il dossier sicurezza diventa un'emergenza prioritaria

Trani - martedì 21 luglio 2026 17.57
«Abbiamo paura». La dichiarazione secca e disarmante raccolta tra i residenti di via Pugliese fotografa alla perfezione il clima che si respira in città nelle ultime ore. La preoccupazione si è ormai trasformata in una dura realtà, e l'allarme criminalità a Trani assume i contorni di un'azione sistematica e organizzata che si sposta rapidamente da un capo all'altro del territorio comunale. L'ultimo capitolo di questa inquietante escalation si è consumato proprio la notte scorsa in via Pugliese: al loro risveglio, i proprietari di tre box auto si sono trovati di fronte a una pessima sorpresa, scoprendo che i loro locali erano stati completamente saccheggiati dai ladri. Non si tratta purtroppo di episodi isolati, ma di una sequenza di colpi che fa pensare all'esistenza di una banda strutturata che sta setacciando i diversi quartieri, da nord a sud.

Il precedente di via Tolomeo e la scia di colpi
I raid della scorsa notte riaccendono prepotentemente i riflettori su quanto denunciato già a partire dal 10 luglio, quando i condomini dei civici dal 48 al 52 di via Tolomeo avevano lanciato il primo grido d'allarme. In quella zona, i residenti avevano notato per giorni tre uomini sospetti aggirarsi all'interno delle palazzine per effettuare dei sopralluoghi, ripresi persino dalle telecamere di videosorveglianza. Tra gli episodi più inquietanti emersi in quei giorni, c'era stato l'oscuramento dell'occhiello della porta d'ingresso di un appartamento abitato da un'anziana donna allettata. A distanza di una settimana da quelle prime avvisaglie, i timori si sono concretizzati in una raffica di denunce per furti in appartamenti, box, auto e moto. All'ingresso di uno degli stabili era stato persino affisso un cartello per invitare i condomini alla massima allerta.

La mappa del rischio e l'appello alle istituzioni
Dopo la diffusione delle notizie sui fatti di via Tolomeo, moltissimi altri cittadini hanno confermato la presenza dello stesso gruppo in vari quartieri di Trani. Il saccheggio avvenuto in via Pugliese non fa che confermare una dinamica predatoria ormai fuori controllo e capillarmente diffusa sul territorio. La questione della sicurezza urbana diventa così un dossier centrale e non più rinviabile per la città di Trani. La cittadinanza, visibilmente allarmata, chiede a gran voce che il problema venga affrontato con la massima priorità da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine, attraverso un potenziamento immediato dei controlli e del pattugliamento notturno. Nel frattempo, l'invito collettivo resta quello di non abbassare assolutamente la guardia, di adottare ogni precauzione per blindare i propri beni e di segnalare tempestivamente qualsiasi movimento o figura sospetta ai numeri di emergenza.
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