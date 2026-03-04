Le indagini dei Carabinieri
Le indagini dei Carabinieri
Cronaca

Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani

Gl indagati sono 16: scoperta un'associazione per delinquere che avrebbe messo a segno colpi tra il 2022 e il 2023

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 20.00
In appena tre mesi, nel 2022, avrebbero messo a segno 9 colpi ai danni di distributori automatici, sale giochi, bar e centri scommesse, con un guadagno di circa 150mila euro tra contanti, tabacchi e tagliandi delle lotterie istantanee. Una organizzazione strutturata con una rete per rimettere sul mercato la merce rubata.

Il gruppo, come emerso dalle indagini dei Carabinieri, sarebbe stato formato da un «gruppo d'assalto», incaricato di mettere a segno i colpi e di vedette incaricate di segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Per questo, in 10, tutti di Bitonto, sono stati arrestati (5 in carcere, altrettanti ai domiciliari) con le accuse di associazione a delinquere finalizzata ai furti e alle rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l'aggravante della disponibilità di armi.

Il provvedimento - l'operazione è stata denominata "Giulietta Bianca" dal nome dell'autovettura utilizzata dal gruppo - è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, su richiesta della Procura della Repubblica. Il gruppo aveva base alla periferia di Bitonto, in un'area in via Pozzo Peragine, ritenuta dagli inquirenti il comprensorio dei «Ciccio Milano», dove risiede Francesco Rizzi, ritenuto «il capo e l'organizzatore del sodalizio».

I colpi sono stati messi a segno in numerosi comuni: Altamura, Andria, Bisceglie, Capurso, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Trani (furto alla tabaccheria di via Andria, il 12 dicembre 2022) e Toritto. Gli indagati sono in totale 16. L'indagine, portata avanti dal personale della Compagnia di Modugno, ha consentito di recuperare armi, fra cui una Beretta modello 98 FS, e gli attrezzi usati per i diversi colpi, tra cui le punte chiodate utilizzate per favorire la fuga.

L'attività investigativa ha consentito di fare emergere come i tabacchi rubati, in molti casi, venissero reimmessi sul mercato. In questo passaggio è stato decisivo il contributo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avrebbe permesso di tracciare parte dei tabacchi rubati: gli investigatori hanno così ricostruito che un indagato, Antonio Rizzi, titolare del bar Gotha Cafè di via Ricapito, li avrebbe acquistati e infine rimessi in commercio sfruttando un'autorizzazione alla vendita.

Accanto al «gruppo d'assalto», il sodalizio agiva come un vero «ciclo imprenditoriale» con la distribuzione dei proventi. In un caso, infatti, è stato riferito, a fronte di tabacchi rubati per 50mila euro, l'organizzazione li avrebbe ceduti per 15mila euro, con un guadagno stimato di 35mila euro per chi li rimetteva sul mercato.

Custodia cautelare in carcere:

  1. Rizzi Francesco, nato a Bitonto il 04/01/1981, ivi residente;
  2. Bartolomeo Leonardo, nato a Bitonto il 25/10/1985, ivi residente;
  3. Schiavino Vincenzo, nato in Germania il 28/10/1995, residente a Bitonto;
  4. Racaniello Nicola, nato a Bitonto il 17/04/1998, ivi residente;
  5. Loconte Emanuele, nato a Terlizzi il 16/03/1996, residente ad Andria.

​Misura cautelare degli arresti domiciliari:

  1. Schiavino Giuseppe, nato a Bitonto il 13/04/2002, ivi residente;
  2. Garofalo Emanuele, nato a Bitonto il 03/08/1978, ivi residente;
  3. Amendolagine Vito, nato a Bari il 02/10/1980, ivi residente;
  4. Schiavino Michele, nato a Bitonto il 24/08/1975, ivi residente;
  5. Rizzi Antonio, nato a Bitonto il 28/11/1967, ivi residente.
  • Furti Trani
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
4 marzo 2026 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro: venerdì 6 marzo
Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
4 marzo 2026 Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»
L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
4 marzo 2026 L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
4 marzo 2026 Tentato furto in un campo fotovoltaico tra Andria e Trani
Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
4 marzo 2026 Confraternita del Carmine: nuovo Consiglio e Amministrazione e nuovo corso
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
4 marzo 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari
4 marzo 2026 Patrizia Sardo Marras presenta il suo libro tra Trani e Bari
Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: rassicurazioni su irrigazione, viabilità rurale e libretti carburante
4 marzo 2026 Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: rassicurazioni su irrigazione, viabilità rurale e libretti carburante
Azione, Savino Cormio nominato Commissario cittadino a Trani
4 marzo 2026 Azione, Savino Cormio nominato Commissario cittadino a Trani
L’Under 17 Femminile conquista il pass per le Final Four
4 marzo 2026 L’Under 17 Femminile conquista il pass per le Final Four
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.