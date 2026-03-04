Smantellata una rete di furti e rapine: 10 arresti, colpi anche a Trani

In appena tre mesi, nel 2022, avrebbero messo a segnoai danni di distributori automatici, sale giochi, bar e centri scommesse, con un guadagno ditra contanti, tabacchi e tagliandi delle lotterie istantanee. Una organizzazione strutturata con una rete per rimettere sul mercato la merce rubata.Il gruppo, come emerso dalle indagini dei, sarebbe stato formato da un «gruppo d'assalto», incaricato di mettere a segno i colpi e di vedette incaricate di segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Per questo, in, tutti di Bitonto, sono stati arrestati () con le accuse di associazione a delinquere finalizzata ai furti e alle rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l'aggravante della disponibilità di armi.Il provvedimento - l'operazione è stata denominatadal nome dell'autovettura utilizzata dal gruppo - è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del, su richiesta della. Il gruppo aveva base alla periferia di Bitonto, in un'area in via Pozzo Peragine, ritenuta dagli inquirenti il comprensorio dei «Ciccio Milano», dove risiede, ritenuto «il capo e l'organizzatore del sodalizio».I colpi sono stati messi a segno in numerosi comuni: Altamura, Andria, Bisceglie, Capurso, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Trani (furto alla tabaccheriadi via Andria, il 12 dicembre 2022) e Toritto. Gli indagati sono in totale. L'indagine, portata avanti dal personale della, ha consentito di recuperare armi, fra cui una, e gli attrezzi usati per i diversi colpi, tra cui le punte chiodate utilizzate per favorire la fuga.L'attività investigativa ha consentito di fare emergere come i tabacchi rubati, in molti casi, venissero reimmessi sul mercato. In questo passaggio è stato decisivo il contributo dell', che avrebbe permesso di tracciare parte dei tabacchi rubati: gli investigatori hanno così ricostruito che un indagato,titolare del bardi via Ricapito, li avrebbe acquistati e infine rimessi in commercio sfruttando un'autorizzazione alla vendita.Accanto al «gruppo d'assalto», il sodalizio agiva come un vero «ciclo imprenditoriale» con la distribuzione dei proventi. In un caso, infatti, è stato riferito, a fronte di tabacchi rubati per, l'organizzazione li avrebbe ceduti per, con un guadagno stimato diper chi li rimetteva sul mercato.