Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani
Le città di Trani e Bisceglie piangono la scomparsa dello psicologo: aveva 74 anni. I funerali lunedi 27/04
De Pinto era presidente del poliambulatorio Epass e ha anche ricoperto l'incarico di presidente del consiglio comunale di Bisceglie. Inoltre, era referente diocesano del servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il messaggio di cordoglio condiviso dall'Epass sui social: «Una notizia improvvisa che lascia tutta la grande famiglia di Epass senza parole, con il cuore spezzato. Il nostro presidente, il professor Luigi De Pinto, non c'è più. A tutta la sua famiglia l'abbraccio più grande».
Anche l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, mons. Leonardo D'Ascenzo, non hanno fatto mancare la propria vicinanza, questo il testo pubblicato sulla pagina social:
Questa mattina è deceduto Luigi De Pinto, Referente Diocesano del Servizio per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili e Presidente dell'Epass in Bisceglie. L'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Leonardo D'Ascenzo, esprime affetto e vicinanza ala moglie Cristina e ai figli; invita tutti alla preghiera. Le esequie saranno celebrate lunedì prossimo, 27 aprile, alle ore 16.00 presso la parrocchia "S.M.M. di Misericordia" in Bisceglie e saranno presiedute dall'Arcivescovo. Domani mattina, alle ore 12.00, la salma sarà portata presso l'Epass e vi rimarrà fino alle ore 15.00 di lunedì