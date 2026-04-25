prof.Luigi De Pinto
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Attualità

Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani

Le città di Trani e Bisceglie piangono la scomparsa dello psicologo: aveva 74 anni. I funerali lunedi 27/04

Trani - sabato 25 aprile 2026 17.12
Le città di Trani e Bisceglie sono in lutto per la scomparsa di Luigi De Pinto, psicologo ed ex docente del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" e dell'Istituto di Scienze Religiose "S, Nicola il Pellegrino" . Una persona apprezzata sul territorio e di grande rilevanza per quanto riguarda il sociale. Aveva 74 anni e si è spento sabato 25 aprile per un arresto cardiaco, in base alle informazioni finora trapelate.

De Pinto era presidente del poliambulatorio Epass e ha anche ricoperto l'incarico di presidente del consiglio comunale di Bisceglie. Inoltre, era referente diocesano del servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il messaggio di cordoglio condiviso dall'Epass sui social: «Una notizia improvvisa che lascia tutta la grande famiglia di Epass senza parole, con il cuore spezzato. Il nostro presidente, il professor Luigi De Pinto, non c'è più. A tutta la sua famiglia l'abbraccio più grande».

Anche l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, mons. Leonardo D'Ascenzo, non hanno fatto mancare la propria vicinanza, questo il testo pubblicato sulla pagina social:

Questa mattina è deceduto Luigi De Pinto, Referente Diocesano del Servizio per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili e Presidente dell'Epass in Bisceglie. L'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Leonardo D'Ascenzo, esprime affetto e vicinanza ala moglie Cristina e ai figli; invita tutti alla preghiera. Le esequie saranno celebrate lunedì prossimo, 27 aprile, alle ore 16.00 presso la parrocchia "S.M.M. di Misericordia" in Bisceglie e saranno presiedute dall'Arcivescovo. Domani mattina, alle ore 12.00, la salma sarà portata presso l'Epass e vi rimarrà fino alle ore 15.00 di lunedì

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