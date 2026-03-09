Arcidiocesi Trani
Arcidiocesi Trani
Religioni

L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace

L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie aderisce alla Giornata del 13 marzo promossa dalla CEI per invocare la fine dei conflitti e fermare l’escalation di violenza nel mondo

Trani - lunedì 9 marzo 2026
Di fronte al drammatico scenario internazionale e alla crescente escalation di violenza, in particolare in Medio Oriente, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si unisce all'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana che ha indetto per venerdì 13 marzo una Giornata di preghiera e digiuno per la pace. Con una nota ufficiale, l'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo invita le comunità ecclesiali del territorio a vivere questo momento come un'occasione di riflessione, solidarietà e invocazione al "Re della Pace", affinché si apra un cammino di dialogo e di riconciliazione capace di fermare la spirale della violenza e restituire speranza ai popoli segnati dalla guerra.
  • La nota di mons. D'Ascenzo: «L'escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l'umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili. Unendo la propria voce a quella di Papa Leone che ha chiesto di "fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile", la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana promuove una Giornata di preghiera e digiuno per venerdì 13 marzo. L'invito è rivolto a tutte le comunità ecclesiali affinché chiedano al Re della Pace di salvare l'umanità dagli orrori e dalle lacrime di tutti i conflitti in corso. L'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si unisce all'invito. La Presidenza della CEI ribadisce, ancora una volta, che la guerra non è e non può mai essere la risposta; che la logica della forza non può e non deve sostituirsi alla paziente arte della diplomazia, unica via percorribile per la risoluzione di controversie e contese; che il rumore assordante delle armi non può soffocare la dignità e le legittime aspirazioni dei popoli; che la paura e la minaccia non possono vincere sul dialogo e sul bene comune. In questo drammatico momento, come affermato nella Nota Educare a una pace disarmata e disarmante, "il grido delle vittime giunge a noi con una forza che ci interpella direttamente; le immagini di violenza crescente ci sconcertano e chiamano a un impegno rafforzato". Un impegno corale e consapevole che deve tradursi in gesti di prossimità e di preghiera quotidiana. La Giornata del 13 marzo vuole essere un'ulteriore occasione per implorare il dono della pace in Medio Oriente e in tutti gli angoli della terra devastati dalla divisione, dalla distruzione e dalla morte. Per questo, l'Ufficio Liturgico Nazionale ha offerto alcune indicazioni e proposte per la Celebrazione Eucaristica, la Via Crucis e il digiuno. In particolare, si pregherà perché "si apra presto un cammino di pace stabile e duratura" e perché "quanti soffrono a causa della violenza e dell'odio, le vittime dei bombardamenti, i profughi, i feriti e le famiglie nel lutto trovino conforto nella solidarietà della comunità cristiana e nella speranza che viene da Dio"».
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani "Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani Apertura del corso al Museo Diocesano e chiusura presso l'Oasi2
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani Mons. Leonardo D’Ascenzo presiede il rito che apre la Quaresima: un invito alla conversione e al rinnovamento spirituale verso la Pasqua
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" Organizzato dal movimento "Vivere In" il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura": ospite Rosa Siciliano di Mosaico di Pace
Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo Al via il Giubileo Francescano: un anno di grazia tra indulgenza plenaria e riscoperta dei valori del Poverello d'Assisi
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Un nuovo servizio pastorale che rinnova il volto missionario della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Eventi e cultura L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio L’Arcivescovo D’Ascenzo e i religiosi della Diocesi celebrano la "Santità e missione" accanto all'umanità ferita.
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
“Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
9 marzo 2026 “Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
8 marzo 2026 ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…
8 marzo 2026 Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…
Successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
8 marzo 2026 Successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
Al via a Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”
8 marzo 2026 Al via a Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”
La Polizia di Stato della BAT ricorda il Commissario Capo Alfredo Albanese e le vittime del dovere
8 marzo 2026 La Polizia di Stato della BAT ricorda il Commissario Capo Alfredo Albanese e le vittime del dovere
Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
8 marzo 2026 Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
8 marzo 2026 Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
8 marzo 2026 Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No
8 marzo 2026 Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.