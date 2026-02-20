Artigiani di Riconciliazione - Arcidiocesi di Trani
Artigiani di Riconciliazione - Arcidiocesi di Trani
Religioni

"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani

Apertura del corso al Museo Diocesano e chiusura presso l'Oasi2

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 14.27 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso di formazione per operatori del sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie "Artigiani di Riconciliazione - Per una giustizia dal volto umano", organizzato dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi in collaborazione con il Progetto Policoro. L'iniziativa è incentrata sul tema della giustizia riparativa, un approccio all'amministrazione della giustizia che mira a favorire la riconciliazione tra la parte lesa e la parte offendente.

Il programma si è aperto ieri, giovedì 19 febbraio, al Museo Diocesano di Trani con la conferenza espositiva della dottoressa Ilaria De Vanna, mediatrice penale ed esperta della materia. L'appuntamento di oggi, venerdì 20 febbraio, è fissato alle ore 19:30 a Bisceglie presso la Parrocchia Sant'Andrea Apostolo con un incontro dedicato alla "Testimonianza di Misericordia e Perdono" e vedrà l'intervento di Claudia Francardi e Irene Sisi: la prima è la vedova di un carabiniere ucciso, mentre la seconda è la madre del responsabile dell'omicidio.

La tre giorni si concluderà domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18 a Trani, presso la Comunità Controvento all'interno di Oasi2, con un momento di testimonianza e preghiera comunitaria insieme alla comunità.
"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi
"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani Mons. Leonardo D’Ascenzo presiede il rito che apre la Quaresima: un invito alla conversione e al rinnovamento spirituale verso la Pasqua
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti" Organizzato dal movimento "Vivere In" il secondo appuntamento della rassegna "Chiavi di lettura": ospite Rosa Siciliano di Mosaico di Pace
Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo Al via il Giubileo Francescano: un anno di grazia tra indulgenza plenaria e riscoperta dei valori del Poverello d'Assisi
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa Un nuovo servizio pastorale che rinnova il volto missionario della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Eventi e cultura L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio L’Arcivescovo D’Ascenzo e i religiosi della Diocesi celebrano la "Santità e missione" accanto all'umanità ferita.
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo" Venerdì 23 gennaio l'incontro dei cori con l'Arcivescovo Leonardo. Musica non come ornamento, ma come via privilegiata per la preghiera e la comunione
PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità
20 febbraio 2026 PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità
Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
20 febbraio 2026 Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
20 febbraio 2026 Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
20 febbraio 2026 Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso
20 febbraio 2026 Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso
Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici
20 febbraio 2026 Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici
OLIVHOOD: al "Dino Risi " l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES "
20 febbraio 2026 OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"
Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza "
19 febbraio 2026 Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza"
Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
19 febbraio 2026 Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali " mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
19 febbraio 2026 Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.