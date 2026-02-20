"Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani

Prosegue il percorso di formazione per operatori del sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie "Artigiani di Riconciliazione - Per una giustizia dal volto umano", organizzato dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi in collaborazione con il Progetto Policoro. L'iniziativa è incentrata sul tema della giustizia riparativa, un approccio all'amministrazione della giustizia che mira a favorire la riconciliazione tra la parte lesa e la parte offendente.Il programma si è aperto ieri, giovedì 19 febbraio, al Museo Diocesano di Trani con la conferenza espositiva della dottoressa Ilaria De Vanna, mediatrice penale ed esperta della materia. L'appuntamento di oggi, venerdì 20 febbraio, è fissato alle ore 19:30 a Bisceglie presso la Parrocchia Sant'Andrea Apostolo con un incontro dedicato alla "Testimonianza di Misericordia e Perdono" e vedrà l'intervento di Claudia Francardi e Irene Sisi: la prima è la vedova di un carabiniere ucciso, mentre la seconda è la madre del responsabile dell'omicidio.La tre giorni si concluderà domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18 a Trani, presso la Comunità Controvento all'interno di Oasi2, con un momento di testimonianza e preghiera comunitaria insieme alla comunità.