Vita di città
Ztl nell’area portuale, accesso limitato ogni giorno dalle 20 alle 2
Dal 16 giugno fino al 15 settembre
Trani - lunedì 15 giugno 2026 13.10
A partire da domani e fino al prossimo 15 settembre, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) dell'area portuale sarà in vigore tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 2.00.
Durante gli orari di attivazione della ZTL, l'accesso all'area sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di accesso per evitare sanzioni.
Durante gli orari di attivazione della ZTL, l'accesso all'area sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di accesso per evitare sanzioni.