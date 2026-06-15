varco attivo Ztl porto
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Vita di città

Ztl nell’area portuale, accesso limitato ogni giorno dalle 20 alle 2

Dal 16 giugno fino al 15 settembre

Trani - lunedì 15 giugno 2026 13.10
A partire da domani e fino al prossimo 15 settembre, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) dell'area portuale sarà in vigore tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 2.00.
Durante gli orari di attivazione della ZTL, l'accesso all'area sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di accesso per evitare sanzioni.
  • Ztl
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