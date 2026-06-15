Ztl nell’area portuale, accesso limitato ogni giorno dalle 20 alle 2

A partire da domani e fino al prossimo 15 settembre, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) dell'area portuale sarà in vigore tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 2.00.Durante gli orari di attivazione della ZTL, l'accesso all'area sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di accesso per evitare sanzioni.