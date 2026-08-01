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Antonio Loconte: "A 70 giorni dall'insediamento nessun risultato concreto da parte dell'Amministrazione"

Per il consigliere della lista "Marinaro Sindaco" il tempo degli annunci è finito: "Ora servono i fatti"

Trani - sabato 1 agosto 2026 17.11
Diffondiamo integralmente la nota pubblicata sulla propria pagina Facebook dal consigliere comunale Antonio Loconte della lista "Marinaro Sindaco".
"Oggi è il 1° agosto 2026.
Sono passati circa 70 giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.
Ricordo quando gli fu chiesto quale sarebbe stato il programma dei primi 100 giorni di mandato. Ad oggi faccio fatica a individuare risultati concreti.
Il primo provvedimento che ha inciso sulle famiglie è stato l'aumento delle tasse cittadine.
Tra meno di 30 giorni la città verrà di fatto divisa in due a causa della situazione della viabilità legata ai lavori per rimuovere il passaggio a livello.
Tra poche settimane molte famiglie, comprese quelle dei suoi ex alunni, subiranno ulteriori disagi.
Sindaco, cosa aspetta ad affrontare con decisione lo stallo dei lavori del sottopasso pedonale tra Piazza XX Settembre e Via Togliatti?
I cittadini chiedono tempi certi, risposte chiare e un intervento concreto. Il tempo degli annunci è finito: ora servono i fatti".
  • Antonio Loconte
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