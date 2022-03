Consiglio comunale, ritorna l'intesa politica tra Loconte e Befano

In data 4 Marzo 2022 si è tenuto un incontro fra il consigliere comunale Antonio Loconte ed il consigliere comunale Antonio Befano durante il quale è avvenuto un confronto circa le dinamiche politiche che hanno caratterizzato questo anno e mezzo di mandato, si è discusso di tematiche fondamentali ed è stata l'occasione per fare un bilancio generale sull'azione di governo.Alla luce del chiarimento politico, d'intesa, i consiglieri comunali Loconte e Befano hanno deciso di riprendere il cammino intrapreso, percorso consolidato dal grande risultato elettorale raggiunto sia dal punto di vista delle preferenze personali, sia dalla lista SoloConTraniFutura.All'incontro era presente anche il consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro che da tempo ha intrapreso un sodalizio politico serrato con il consigliere comunale Befano.I tre consiglieri, fortemente uniti dall'intento di intraprendere un'azione comune nell'interesse esclusivo della cittadinanza, hanno discusso dei lavori del prossimo consiglio comunale.Ad oggi sono forti le perplessità espresse sulla proposta di deliberazione relativa alla realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato in località Puro Vecchio. I consiglieri ritengono doveroso e necessario un maggiore approfondimento della tematica e richiedono un rinvio del punto al fine di una valutazione più serena, soprattutto alla luce delle perplessità che la cittadinanza esprime sulla questione. Probabilmente attraverso forum tematici e incontri con tecnici del settore si arriverebbe ad una votazione più convinta.Parere favorevole, invece, è stato espresso sul regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale: in particolare, dopo lo stallo dell'ultimo consiglio comunale, il testo è stato modificato nella commissione affari istituzionali che ha recepito gli emendamenti presentati anche grazie al lavoro di Loconte.Piena sintonia sul progetto dell'impianto per il trattamento delle acque reflue e del loro riutilizzo, che ha avuto fra i suoi promotori il consigliere Mastrototaro. A fine incontro è stato conferito l'incarico di segretario politico al consigliere comunale Antonio Befano.