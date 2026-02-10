Loconte: «Traffico e disagi del martedì, il mercato settimanale va ripensato»

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio Loconte capogruppo di Solo con Trani Futura.Come ogni martedì, anche nella giornata odierna i residenti delle aree di via Martiri di Palermo e via 1° Capirro hanno registrato significative criticità legate al traffico veicolare sviluppatosi in corrispondenza della rotatoria di via Falcone–Borsellino. Nel riconoscere il costante e qualificato operato degli Agenti della Polizia Locale, impegnati sul posto per diverse ore al fine di garantire la sicurezza e la regolare circolazione, si ritiene opportuno avviare una valutazione complessiva in merito alle condizioni di prosecuzione del mercato settimanale nell'attuale collocazione.In tale contesto, condividendo la proposta del Comando Cuocci Martorano volta ad acquisire, a titolo gratuito, la disponibilità della Responsabile del Settore Annona della Polizia Locale, collocata in quiescenza da pochi giorni, per un periodo di ulteriori dodici mesi, si ritiene opportuno che, nel corso di tale arco temporale — o, preferibilmente, entro la conclusione del mandato di questa Amministrazione — venga approfondita l'opportunità di escludere l'area mercatale in via Borsellino.L'ipotesi in esame è quella di procedere a una razionalizzazione dell'intero mercato nella sola via Falcone, anche alla luce della presenza di posteggi attualmente non assegnati o non utilizzati da operatori commerciali che hanno manifestato un progressivo disinteresse verso il territorio comunale, aspetto che merita ulteriori e specifiche valutazioni.