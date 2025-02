Abbattimento barriere architettoniche, Loconte (Solo con Trani Futura) plaude all'iniziativa dell'Amministrazione

«Ritengo ottima l'iniziativa dell'Amministrazione - dichiara Antonio Loconte, consigliere comunale di Solo con Trani Futura - per il continuo e deciso impegno nell'abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città. Desidero inoltre rivolgere un plauso a tutti gli Agenti di Polizia Stradale per il loro prezioso lavoro, con un particolare riconoscimento alla Polizia Locale.L'idea del posizionamento della segnaletica orizzontale in alcuni punti nevralgici del territorio comunale (esempio gli scivoli di via Cavour) è stata puntuale, consentendo di aumentare il grip nella discesa e costituendo un ulteriore deterrente alla sosta selvaggia dei veicoli in prossimità degli scivoli pedonali.A tal proposito, mi permetto di suggerire l'installazione delle immagini esplicative previste dall'articolo 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (figura V.5) anche sui nuovi scivoli e su tutti gli altri punti posti in zone particolarmente frequentate dai cittadini. L'obiettivo principale è quello di evitare che persone con ridotta mobilità o a passeggio con bambini debbano ricercare percorsi alternativi per attraversare la strada, punendo gli automobilisti "sbadati" che occupano impropriamente gli scivoli».