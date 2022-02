Ringhiere mancanti in via Santa Maria di Colonna, Loconte: «Qualcuno sottovaluta il problema»

«Oggi sono davvero incazzato perché, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste di intervento, si parla ancora di messa in sicurezza delle ringhiere del tratto di Lungomare che porta al Monastero». E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale, Antonio Loconte.«Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche, ma pensate a cosa sarebbe potuto accadere se fosse passato qualcuno in "quel preciso istante"! Lo stato delle ringhiere è pessimo, come si può facilmente constatare osservando la prima foto (ndr, foto icona): gli interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza devono essere routine, non bisogna adoperarsi con urgenza solo quando si verificano circostanze come quella riportata nella seconda foto (ndr, foto in galleria)! Prevenire è meglio che curare... ma evidentemente qualcuno sottovaluta il problema».