Apulia Trani U15
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Attualità

Apulia Trani U15, goleada da record: 1-20 alla Gargano Academy

Dominio assoluto nell’ultima giornata: biancoazzurre in vetta in attesa del verdetto finale

Trani - sabato 2 maggio 2026 17.06 Comunicato Stampa
Altra grandissima prova condita da una goleada per l'U15 dell'Apulia Trani che sabato mattina, nell'ultima giornata della seconda fase, ha battuto 1-20 la Gargano Academy concludendo la prima frazione sul punteggio di 0-9 grazie alle doppiette di Rossana Fiore e di Sofia Franklin, al poker di Melissa Guerini e al gol di Giorgia Tamborra. Nella ripresa le altre undici marcature realizzate da Melissa Guerini (otto gol totali), Sofia Franklin (poker finale per lei), Rosanna Fiore (tris per lei), Veronica Zagaria (tripletta nella ripresa) e alle reti di Giorgia Tamborra e Alyssa Fonsmorti.

La formazione biancoazzurra, ben allenata da Irene Spallucci, al momento, in attesa del verdetto del match tra Real Siti e Pink Altamura, è prima in classifica (per chiudere con il primato le foggiane devono battere la Pink nel match del 4 maggio).
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