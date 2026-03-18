Regione Puglia, 4 milioni per l’autonomia delle persone con disabilità: al via l’Avviso “Comunità Pro.V.I.”

Con determinazione dirigenziale n. 192/334 del 9.03.2026, La Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso pubblico "Comunità Pro.V.I. –Autonomia, socialità, sport", operativo dalle ore 12.00 del 24.03.2026 alle ore 12.00 del 24.06.2026.L'Avviso ha una dotazione di 4 milioni di euro, interamente a valere su risorse del bilancio regionale, e si articola in due linee:Linea A: Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, come modificata dal d.lgs. 62/2024, non derivanti da patologie strettamente connesse all'invecchiamento tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione;Linea C: Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, come modificata dal d.lgs. 62/2024 per il sostegno alla genitorialità, rivolta a giovani donne disabili che affrontano l'impegnativo compito di prendersi cura dei propri figli, per sostenerle nella loro funzione genitoriale in autonomia e sicurezza.Per entrambe le linee il contributo massimo concedibile è pari a € 15.000,00 per un massimo di 12 mesi.Possono presentare istanza di finanziamento le persone:a) con disabilità grave avente diritto ai sostegni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 così come modificato dal d.l. 62/2024;b) di età pari o superiore ai sedici anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente;c) In possesso di ISEE socio-sanitario ristretto, ovvero ordinario se più favorevole, o minorenne laddove ne ricorrano i presupposti, non superiore a € 50.000,00 elevato a € 65.000,00 se minore;d) residenti nella Regione Puglia, da almeno un anno, alla data di invio dell'istanza;e) in condizione di grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;f) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale non superabili attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;g) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione, anche se in maniera supportata e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte;h) che vivano presso il proprio domicilio;i) non siano beneficiari del contributo di cui alla misura Patto di cura o Sostegno familiare;j) non abbiano un progetto di vita indipendente in corso ovvero siano titolari di progetto di vita indipendente con scadenza prevista entro 31 ottobre 2026.Per la linea C, possono presentare domanda donne con carichi di cura di figli minori in possesso di tutti i requisiti sopra elencati.Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo bandi.pugliasociale.regione.puglia.it a partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 fino alle ore 12 del 24 giugno 2026, utilizzando le credenziali SPID (o equivalenti).Scaduti i termini, sarà elaborata una graduatoria regionale, ordinata sulla base del valore ISEE ristretto ovvero ordinario se più favorevole, crescente e, a parità di ISEE, tenendo conto dell'ordine cronologico di invio dell'istanza.