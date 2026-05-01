Pino Brescia
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Calcio

Dalla Cremonese al Venezia: un anno dopo Pino Brescia conquista ancora la Serie A

Il tranese domina il campionato di Serie B con il suo Venezia

Trani - venerdì 1 maggio 2026 17.11
A molti potrebbe sembrare un copione già scritto, un traguardo ormai abituale, ma è semplicemente la realtà: Pino Brescia, storico collaboratore tecnico di Giovanni Stroppa, torna ancora una volta protagonista nel calcio che conta. Dopo la promozione conquistata lo scorso anno con la Cremonese, questa volta il tecnico tranese festeggia il dominio nel campionato di Serie B alla guida del Venezia, chiudendo una stagione esaltante culminata con il ritorno diretto dei lagunari in Serie A.

Un successo costruito settimana dopo settimana, grazie alla continuità di rendimento e alla forza di un gruppo che ha saputo imporsi sulle dirette concorrenti dalla prima all'ultima giornata. Il Venezia ha conquistato il salto di categoria al termine di un campionato lungo e combattuto, confermando nuovamente il valore e la forza del tandem Stroppa-Brescia, che si dimostra, ancora una volta, un lusso per il campionato cadetto.

Per il nostro concittadino Pino Brescia si tratta dell'ennesima impresa di una carriera ormai ricca di promozioni e soddisfazioni. Dopo le esperienze vincenti vissute con Crotone, Monza e la stessa Cremonese, il collaboratore tranese aggiunge un altro prestigioso traguardo al proprio curriculum, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, competenza, professionalità, spirito di sacrificio e soprattutto grande capacità di gestione nei momenti decisivi della stagione.

L'annata del Venezia è stata dominante da inizio stagione: la promozione, arrivata quest'oggi, alla 37esima giornata di campionato, é frutto di un cammino perfetto, caratterizzato da 23 vittorie, 10 pareggi e solamente 4 sconfitte. Decisivo il pareggio esterno contro lo Spezia, seguito dall'inaspettata sconfitta a Mantova del Monza. Ad una giornata dal termine, il podio di 'B' recita Venezia 79, Frosinone 78 e Monza 75.

Per Giovanni Stroppa e Pino Brescia arriva dunque un'altra meritata consacrazione. A distanza di un anno dalla promozione ottenuta con la Cremonese attraverso i playoff, questa volta il salto di categoria arriva dalla porta principale. Venezia-Pino Brescia-Serie A: ancora una volta, è tutto vero. Complimenti!
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