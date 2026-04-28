Lavinia Group Volley Trani, vittoria netta e accesso alla Final Four di Supercoppa del Sud

La Lavinia Group Volley Trani conquista una vittoria convincente nella fase preliminare della Supercoppa del Sud, superando il PM Volley Potenza con un netto 0-3 e staccando il pass per la Final Four della competizione.Nel primo set le padrone di casa partono con grande aggressività, lavorando bene in difesa e cercando di mettere pressione fin dalle prime battute. L'equilibrio si mantiene fino al 9 pari, prima che le bianco-blu prendano in mano il gioco grazie a un ottimo lavoro di squadra. Determinante la regia di Rosa Musto, che ha saputo smistare con qualità, trovando soluzioni efficaci soprattutto con Miranda in attacco, permettendo alla squadra di allungare e chiudere il set.Nel secondo parziale il PM Volley Potenza prova a restare in gara, ma la Lavinia Group Volley Trani alza ulteriormente il livello. Fondamentale l'incisività a muro, con Valeria Gorgoglione protagonista, mentre il vantaggio si amplia anche grazie al turno in battuta di Francesca Minervini. A chiudere il set è l'attacco finale di Telesca, a coronamento di un parziale gestito con autorità.Il terzo set vede le bianco-blu partire con ancora maggiore libertà e determinazione. Importante il turno in battuta di Telesca, così come l'impatto di Claudia Tursi, capace di mettere a segno tre punti consecutivi. Ampio spazio alle rotazioni fin dall'inizio, con l'ingresso di Randolfi e, a seguire, di Ilaria e Alessia Piazzolla, oltre a Francesca Mitoli, Claudia Tursi e Romanelli, che con il suo turno in battuta ha contribuito a consolidare il vantaggio fino al match point. Da sottolineare l'ottima gestione in regia di Alessia Piazzolla e il contributo di Ilaria Piazzolla, particolarmente efficace al servizio. Il match point viene poi concretizzato, chiudendo una gara dominata con qualità e profondità di rosa.Una prestazione completa e corale che conferma il valore della Lavinia Group Volley Trani, capace di dare continuità al percorso iniziato con la vittoria della Coppa Puglia.Le bianco-blu accedono così alla Final Four della Supercoppa del Sud, pronte a giocarsi un nuovo importante traguardo.