Arianna Moscatelli rappresenterà l'Italia al Future Leaders Forum di Birmingham

Un importante motivo di orgoglio per l'atletica pugliese e per la città di Trani. Arianna Moscatelli, referente della Puglia nel Consiglio Giovanile FIDAL, è stata selezionata per rappresentare l'Italia all'European Athletics Future Leaders Forum 2026, prestigioso appuntamento internazionale che si terrà a Birmingham nel prossimo mese di agosto, in concomitanza con i Campionati Europei di atletica leggera.La nomina è arrivata su richiesta di European Athletics e la scelta è stata condivisa dai referenti nazionali del Consiglio Giovanile FIDAL, che hanno individuato in Arianna la figura ideale per rappresentare il movimento giovanile italiano in un contesto di confronto e formazione dedicato ai futuri dirigenti dell'atletica europea.Si tratta di un riconoscimento di grande valore che premia il percorso, l'impegno e la passione dimostrati negli anni da Arianna all'interno del mondo dell'atletica, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di crescita personale e professionale.Per l'Atletica Tranese questo traguardo assume un significato ancora più speciale. Arianna Moscatelli è infatti cresciuta sportivamente sotto la guida dello storico tecnico Tonino Ferro, distinguendosi sin da bambina per dedizione, entusiasmo e attaccamento ai valori dello sport.Tra i momenti più significativi della sua esperienza da atleta va ricordata la partecipazione, con la Rappresentativa Città di Trani, al Palio dei Comuni nell'ambito del Golden Gala Pietro Mennea, disputato allo Stadio Olimpico di Roma nel 2016. In quell'occasione, la rappresentativa tranese fu accompagnata e coordinata da Lorenzo Giusto, responsabile della delegazione, che seguì i giovani atleti in una delle manifestazioni più prestigiose dell'atletica nazionale.Oggi, a distanza di anni, il percorso di Arianna prosegue con un prestigioso incarico internazionale che rende onore non solo alla sua storia personale, ma anche all'intero movimento atletico pugliese e tranese.Ad Arianna Moscatelli giungano le più sentite congratulazioni dell'Atletica Tranese e di tutta la comunità sportiva per questo importante e meritato traguardo, testimonianza di come l'impegno e la passione possano trasformarsi in opportunità di crescita e rappresentanza ai massimi livelli.