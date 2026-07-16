Soccer Trani - Yuriy Tkachuk
Soccer Trani - Yuriy Tkachuk
Calcio

Soccer Trani, che colpo: dall'Ucraina arriva Yuriy Tkachuk

L'esperto centrocampista rappresenta un calciatore di notevole importanza per la categoria

Trani - giovedì 16 luglio 2026 15.50 Comunicato Stampa
L'A.S.D. Soccer Trani è lieta di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo di Yuriy Tkachuk (Kelmentsi, Chernivtsi Oblast, 18/04/1995), centrocampista di spessore internazionale con esperienza in competizioni europee. Centrocampista moderno e dalla imponente struttura fisica, Tkachuk sa abbinare perfettamente qualità e quantità. Dotato di un'ottima visione di gioco, spicca per le sue notevoli abilità balistiche, che lo rendono pericoloso sia dalla distanza sia su calcio piazzato.

Cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Metalist Kharkiv -tra i più importanti in Ucraina- ha svolto tutta la trafila delle nazionali under dell'Ucraina, disputando anche il mondiale U20 nel 2015. Ha proseguito la sua carriera nel calcio dei "grandi" con il Metalist in Serie A ucraina, collezionando 2 presenze in Europa League nella stagione 2014/2015. Nel 2016 si trasferisce in Spagna per vestire prima la maglia dell'Atletico Madrid B, poi quella dell'UD Melilla in Serie C. Nel 2017 torna in patria tra Serie A e Serie B con Karpaty Lviv e Rukh Vynnyky. Un anno dopo lascia nuovamente la sua nazione per vestire la maglia del Levadia, formazione di Serie A estone, con cui colleziona 2 presenze nelle qualificazioni di Europa League e conquista anche una Coppa nazionale e una Supercoppa.

La sua carriera prosegue poi in Lettonia con il Liepaja, totalizzando anche 4 presenze nelle qualificazioni di Conference League. Nel 2023 si trasferisce stabilmente in Polonia, vestendo prima la maglia dell'Ursus Warszava in Serie C, poi quelle di Znicz Pruszkow e Warta Poznan, affermandosi stabilmente in Serie A polacca, collezionando 60 presenze. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie B con lo Swit Szczecin, totalizzando 21 presenze e 2 reti. Un innesto di assoluto livello per la categoria, pronto a prendere in mano le chiavi del centrocampo biancazzurro e a mettere la sua notevole esperienza a servizio della squadra!
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