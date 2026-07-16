Soccer Trani, definito lo staff tecnico e sanitario per la stagione 2026/2027: continuità e nuovi innesti per l'Eccellenza

L'A.S.D. Soccer Trani ha ufficializzato lo staff tecnico e sanitario che accompagnerà la prima squadra nel campionato di Eccellenza 2026/2027, una stagione particolarmente attesa dopo il ritorno nella massima categoria regionale conquistato al termine di un'annata straordinaria.Alla guida della formazione biancazzurra è stato riconfermato mister Fabio Moscelli, protagonista di una stagione da incorniciare culminata con la conquista del Campionato e della Coppa Italia. Un doppio successo che ha permesso al Trani di riconquistare l'Eccellenza dopo sei anni di assenza, premiando il lavoro svolto dal tecnico e dall'intero gruppo.La principale novità riguarda il ruolo di vice allenatore, affidato a Massimo Fumai, un nome che evoca ricordi indelebili nella tifoseria tranese. Protagonista della memorabile stagione 2009/2010, l'ex attaccante contribuì in maniera determinante alla promozione in Serie D grazie ai suoi gol e ai numerosi assist. Per Fumai si tratta della prima esperienza in panchina, che inizierà proprio nella città dove ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera da calciatore.Nel segno della continuità sono stati confermati anche gli altri componenti dello staff tecnico: Domenico Borrelli continuerà a ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri, Bartolo Pellegrini quello di preparatore atletico, mentre Luca Pasquadibisceglie sarà ancora il team manager della squadra.Completano l'organigramma lo staff sanitario e organizzativo, composto dai fisioterapisti Giuseppe Devincenzo e Danilo Dipaola, dal massaggiatore Gabriele Cartago, dai magazzinieri Daniele Lombardi e Vincenzo Ricci e dal segretario Marco Campanale. Con uno staff che unisce continuità, competenze e un forte legame con la storia del club, il Soccer Trani si prepara ad affrontare la nuova stagione con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso in Eccellenza e dare seguito all'entusiasmo generato dai successi dell'ultimo campionato.