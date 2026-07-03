Trani Calcio - Il Centenario 1907-2027
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Sport

Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra

Stasera dirigenti, ex calciatori, tifosi e appassionati si ritroveranno per ripercorrere cento anni di emozioni, ricordi e appartenenza in vista delle celebrazioni del 2027

Trani - venerdì 3 luglio 2026 8.52
La lunga corsa verso il centenario del calcio tranese entra nel vivo con un appuntamento dedicato alla memoria, ai protagonisti e ai tifosi che hanno scritto la storia dei colori biancazzurri, questa sera alle 19.30, la Cassa Armonica e lo Chalet della Villa Comunale di Trani, in largo Astor Piazzolla, ospiteranno "Verso il Centenario con il cuore biancazzurro", un incontro pensato per riunire la comunità sportiva cittadina e dare ufficialmente il via al percorso che condurrà alle celebrazioni dei cento anni del calcio a Trani.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trani ed organizzata dall' associazione Tranensis, registrerà la presenza di Luciano Pace, presidente della Soccer Trani. Durante la serata sarà illustrato il significato di questo cammino verso un traguardo storico per lo sport cittadino. Protagonisti della serata saranno anche due autentiche bandiere del calcio tranese, Mimmo Lamia Caputo e Alberto Crivellenti, chiamati a raccontare ricordi, aneddoti ed esperienze vissute sul campo indossando la maglia biancazzurra. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le pagine più significative della tradizione calcistica locale, valorizzando il patrimonio di emozioni, sacrifici e appartenenza costruito nel corso di quasi un secolo.
L'appuntamento rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un'occasione per rafforzare il legame tra passato e futuro, coinvolgendo tifosi, dirigenti, ex calciatori e semplici appassionati in un percorso condiviso che punta a trasformare il centenario del calcio tranese in una grande festa dell'intera città.
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