Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra

La lunga corsa verso il centenario del calcio tranese entra nel vivo con un appuntamento dedicato alla memoria, ai protagonisti e ai tifosi che hanno scritto la storia dei colori biancazzurri, questa sera alle, lae lo, in largo Astor Piazzolla, ospiteranno, un incontro pensato per riunire la comunità sportiva cittadina e dare ufficialmente il via al percorso che condurrà alle celebrazioni dei cento anni del calcio a Trani.L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trani ed organizzata dall' associazione Tranensis, registrerà la presenza di, presidente della Soccer Trani. Durante la serata sarà illustrato il significato di questo cammino verso un traguardo storico per lo sport cittadino. Protagonisti della serata saranno anche due autentiche bandiere del calcio tranese,, chiamati a raccontare ricordi, aneddoti ed esperienze vissute sul campo indossando la maglia biancazzurra. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le pagine più significative della tradizione calcistica locale, valorizzando il patrimonio di emozioni, sacrifici e appartenenza costruito nel corso di quasi un secolo.L'appuntamento rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un'occasione per rafforzare il legame tra passato e futuro, coinvolgendo tifosi, dirigenti, ex calciatori e semplici appassionati in un percorso condiviso che punta a trasformare il centenario del calcio tranese in una grande festa dell'intera città.