Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Barletta 4-1 Soccer Trani: ottimi spunti per Moscelli, alla seconda uscita stagionale

Da Silva risponde al vantaggio iniziale di Lanzone

Trani - sabato 1 agosto 2026 18.47
Termina 4-1 per il Barletta la sfida del Comunale di Trinitapoli: i biancorossi, prossimi a disputare il campionato di Serie C, ribaltano l'iniziale vantaggio della Soccer Trani firmato Lanzone, con cui si è andato a riposo nel primo tempo, grazie al poker di uno scatenato Da Silva nella ripresa. Ottimi spunti per entrambi gli allenatori.

Si scende in campo per la seconda amichevole pre-stagionale: al Comunale di Trinitapoli si affrontano Barletta e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-4-2-1 con Addario tra i pali, in difesa D'Elia, Gonzalez e Donnarumma. In mediana spazio a Tkachuk e Martinez, sulle corsie agiscono Turitto e Lanzone. Sulla trequarti Fischetti, alle spalle del tandem d'attacco Yeboah-Flores.

CRONACA - Al 5' prima conclusione a giro di Fischetti, che termina di poco larga dallo specchio di porta difeso da Figliola. All'8' punizione laterale di Partipilo che termina sull'esterno della rete. Sei minuti più tardi traversone di Turitto leggermente impreciso per Lanzone, che non riesce a spedire in porta, ma è un ottimo avvio dei tranesi. Ancora un'avanzata della Soccer Trani, al 19' con Flores che lascia partire un mancino, bloccato agilmente da Figliola. Al 27' arriva il primo tentativo del Barletta, con il destro ravvicinato di Da Silva che sorvola la porta. Al 36' chiusura provvidenziale di Gonzalez su Da Silva, che viaggiava immolato verso l'area di rigore. Al 38' Yeboah si divora il vantaggio, calciando centralmente da posizione ravvicinata. Due minuti più tardi il Trani passa meritatamente in vantaggio: trama offensiva perfetta dei tranesi, con Fischetti che lancia Lanzone che, con un destro incrociato, batte Figliola: 0-1. La prima frazione non regala ulteriori emozioni: Barletta 0-1 Soccer Trani.

Al 49' il Barletta pareggia: errore in fase difensiva dei tranesi, Partipilo atterrato in area di rigore: sul dischetto si presenta Da Silva che spiazza De Simone: 1-1. Due minuti più tardi tentativo di Yeboah dalla distanza, blocca Figliola. Al 60' discesa sulla fascia di Colombo, il suo destro a giro termina di pochissimo largo. Cinque minuti più tardi Radicchio si immola sul destro potente di Da Silva. Al 66' il Barletta completa la rimonta: perde palla Colombo, ripartenza letale dei biancorossi con Da Silva che, davanti a De Simone, non può sbagliare: 2-1. Al 72' gli uomini di Paci calano il tris, ancora con Mateus Da Silva, che sigla la tripletta: 3-1. Quattro minuti più tardi il Barletta dilaga, ancora con Da Silva: 4-1. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Barletta 4-1 Soccer Trani.
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