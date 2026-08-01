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Festa patronale di Trani, oggi l'arrivo via mare di San Nicola Pellegrino

Il programma

Trani - sabato 1 agosto 2026
Sabato 1° agosto prende il via il cuore dei festeggiamenti patronali dedicati a San Nicola Pellegrino. Tra i momenti più attesi l'approdo del Santo Patrono nel porto di Trani, la tradizionale processione, il concerto della Controrchestra Big Band e la gara pirotecnica del 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino.
Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino. Sabato 1° agosto la città vivrà una giornata ricca di appuntamenti religiosi e civili che culmineranno con il tradizionale arrivo via mare del Santo Patrono e gli eventi serali in piazza.
Il programma si aprirà alle 19:30 presso il Lido A.N.M.I., dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Rev.mo Can. Michele Caporusso, rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.
Alle 20:30 prenderà il via uno dei momenti più suggestivi della festa: l'imbarco della statua di San Nicola Pellegrino sul motopeschereccio "Diamante", messo a disposizione per devozione dall'armatore Antonio Amoruso. La traversata sarà seguita dalla Capitaneria di Porto di Barletta e dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani.
L'arrivo nel porto di Trani, al molo Santa Lucia, è previsto per le 21:00 e sarà salutato da uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Pirotecnica F.lli Pannella di Ponte (Benevento). A seguire partirà la tradizionale processione che attraverserà via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour e via Mario Pagano fino a raggiungere piazza della Libertà. Qui l'immagine del Santo sarà collocata sulla caratteristica Macchina di San Nicola per la venerazione dei fedeli.
La serata proseguirà alle 22:00 in piazza Quercia con il "Live Show 2026", grande spettacolo di musica leggera affidato alla Controrchestra Big Band, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis.
A chiudere la prima giornata dei festeggiamenti, alle 00:30, sarà la gara pirotecnica del 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino – Città di Trani, ancora una volta a cura della ditta Pirotecnica F.lli Pannella, che illuminerà il cielo della città con uno degli appuntamenti più attesi della festa patronale.
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