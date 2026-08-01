Festa patronale di Trani, oggi l'arrivo via mare di San Nicola Pellegrino

Sabato 1° agosto prende il via il cuore dei festeggiamenti patronali dedicati a San Nicola Pellegrino. Tra i momenti più attesi l'approdo del Santo Patrono nel porto di Trani, la tradizionale processione, il concerto della Controrchestra Big Band e la gara pirotecnica del 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino.Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino. Sabato 1° agosto la città vivrà una giornata ricca di appuntamenti religiosi e civili che culmineranno con il tradizionale arrivo via mare del Santo Patrono e gli eventi serali in piazza.Il programma si aprirà alle 19:30 presso il Lido A.N.M.I., dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Rev.mo Can. Michele Caporusso, rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Alle 20:30 prenderà il via uno dei momenti più suggestivi della festa: l'imbarco della statua di San Nicola Pellegrino sul motopeschereccio "Diamante", messo a disposizione per devozione dall'armatore Antonio Amoruso. La traversata sarà seguita dalla Capitaneria di Porto di Barletta e dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani.L'arrivo nel porto di Trani, al molo Santa Lucia, è previsto per le 21:00 e sarà salutato da uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Pirotecnica F.lli Pannella di Ponte (Benevento). A seguire partirà la tradizionale processione che attraverserà via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour e via Mario Pagano fino a raggiungere piazza della Libertà. Qui l'immagine del Santo sarà collocata sulla caratteristica Macchina di San Nicola per la venerazione dei fedeli.La serata proseguirà alle 22:00 in piazza Quercia con il "Live Show 2026", grande spettacolo di musica leggera affidato alla Controrchestra Big Band, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis.A chiudere la prima giornata dei festeggiamenti, alle 00:30, sarà la gara pirotecnica del 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino – Città di Trani, ancora una volta a cura della ditta Pirotecnica F.lli Pannella, che illuminerà il cielo della città con uno degli appuntamenti più attesi della festa patronale.