La Notte di San Nicola a Trani Celebra i Giovani Talenti con il Trani Summer Festival

Venerdì 1 Agosto, nella Notte di San Nicola organizzata dal Comitato Feste Patronali Trani con Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie e Città di Trani, spazio ai giovani talenti con la terza edizione del Trani Summer Festival! La Corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti "Beltrani" si illumina per accogliere i giovani artisti emergenti della nostra città. Questa notte speciale, dedicata al Santo Pellegrino protettore di Trani, sarà il momento in cui i ragazzi – tanto amati da San Nicola – saliranno sul palco per esprimere tutta la loro creatività e passione.Quel palco, calcato negli anni dai più grandi artisti nazionali e internazionali, diventa simbolicamente e di diritto lo spazio dei giovani tranesi a cura di TRANI 2.0, sotto la guida del Maestro Alessandro Giusto e di Alessandro Petio, Luca Tarantini e Thomas Catanzaro, creator della seguitissima pagina social, ormai punto di riferimento in città soprattutto per i più giovani. Un'occasione unica per dare voce e visibilità al loro talento. Trani con il Palazzo delle Arti, celebra i suoi giovani… nel nome di San Nicola!