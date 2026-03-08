Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani

Premio Forme per le Donne
Trani - domenica 8 marzo 2026 6.17
Questa sera, 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Trani ospiterà un appuntamento dedicato al riconoscimento del talento e dell'impegno femminile. Alle ore 18.30, nella suggestiva cornice di Palazzo delle Arti Beltrani, si terrà la quinta edizione del Premio "Forme per le Donne – Città di Trani", un evento che celebra le donne che con il proprio lavoro, la propria professionalità e la propria sensibilità contribuiscono a costruire una società migliore.

Il premio nasce con l'obiettivo di dare visibilità a storie di impegno, resilienza e competenza, valorizzando figure che, nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e professionale, rappresentano un esempio positivo per il territorio. L'iniziativa vuole essere non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Durante la serata saranno premiate nove personalità che si sono distinte nei rispettivi settori. Le premiate dell'edizione 2026, in ordine alfabetico, sono:
  • Giuseppa Antonaci per la sezione Istruzione e Formazione;
  • Debora Ciliento per la sezione Politica e Istituzioni;
  • Paola De Benedictis per la sezione Cultura;
  • Cinzia Falco per la sezione Musica;
  • Brigida Figliolia per la sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale;
  • Mariuccia Lafranceschina per la sezione Moda e Imprenditoria Etica;
  • Margherita Mastromauro per la sezione Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio;
  • Isabella Tritta per la sezione Legalità e Innovazione Giuridica;
  • Maria Francesca Tripaldi per la sezione Forense, Impegno Civile e Tutela dei Diritti.
Nel corso della manifestazione sarà inoltre conferito un Premio Speciale alla Memoria e all'Impegno Civile a Gildo Claps, quale riconoscimento per il valore della verità, della memoria e dell'impegno nella difesa dei diritti. L'iniziativa rappresenta un momento significativo per la città di Trani, che nella giornata simbolo dell'8 marzo sceglie di raccontare e valorizzare le storie di donne che, con determinazione e talento, danno ogni giorno una nuova "forma" al futuro della comunità. L'appuntamento è quindi per questa sera alle ore 18.30 a Palazzo delle Arti Beltrani, per una serata dedicata alle eccellenze femminili e ai valori di impegno, cultura e partecipazione civile.
  • Palazzo Beltrani
