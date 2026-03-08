Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani

Giuseppa Antonaci per la sezione Istruzione e Formazione;

per la sezione Istruzione e Formazione; Debora Ciliento per la sezione Politica e Istituzioni;

per la sezione Politica e Istituzioni; Paola De Benedictis per la sezione Cultura;

per la sezione Cultura; Cinzia Falco per la sezione Musica;

per la sezione Musica; Brigida Figliolia per la sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale;

per la sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale; Mariuccia Lafranceschina per la sezione Moda e Imprenditoria Etica;

per la sezione Moda e Imprenditoria Etica; Margherita Mastromauro per la sezione Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio;

per la sezione Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio; Isabella Tritta per la sezione Legalità e Innovazione Giuridica;

per la sezione Legalità e Innovazione Giuridica; Maria Francesca Tripaldi per la sezione Forense, Impegno Civile e Tutela dei Diritti.

Questa sera,, in occasione della, la città di Trani ospiterà un appuntamento dedicato al riconoscimento del talento e dell'impegno femminile. Alle, nella suggestiva cornice di, si terrà la, un evento che celebra le donne che con il proprio lavoro, la propria professionalità e la propria sensibilità contribuiscono a costruire una società migliore.Il premio nasce con l'obiettivo di dare visibilità a, valorizzando figure che, nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e professionale, rappresentano un esempio positivo per il territorio. L'iniziativa vuole essere non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un momento di riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Durante la serata saranno premiate nove personalità che si sono distinte nei rispettivi settori. Le, in ordine alfabetico, sono:Nel corso della manifestazione sarà inoltre conferito un, quale riconoscimento per il valore della verità, della memoria e dell'impegno nella difesa dei diritti. L'iniziativa rappresenta un momento significativo per la città di Trani, che nella giornata simbolo dell'8 marzo sceglie di raccontare e valorizzare. L'appuntamento è quindi per, per una serata dedicata alle eccellenze femminili e ai valori di impegno, cultura e partecipazione civile.