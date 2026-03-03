Premio “Forme per le Donne” – Città di Trani 2026: L’eccellenza ha il volto delle donne

Giuseppa Antonaci – Sezione Istruzione e Formazione

– Sezione Istruzione e Formazione Debora Ciliento – Sezione Politica e Istituzioni

– Sezione Politica e Istituzioni Paola De Benedictis – Sezione Cultura

– Sezione Cultura Cinzia Falco – Sezione Musica

– Sezione Musica Brigida Figliolia – Sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale

– Sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale Mariuccia Lafranceschina – Sezione Moda e Imprenditoria Etica

– Sezione Moda e Imprenditoria Etica Margherita Mastromauro – Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio

– Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio Isabella Tritta – Sezione Legalità e Innovazione Giuridica

– Sezione Legalità e Innovazione Giuridica Maria Francesca Tripaldi – Sezione Forense, Impegno Civile e Tutela dei Diritti

Gildo Claps – Verità, Memoria e Impegno Civile

L'non è soltanto una data simbolica, ma un'occasione per riconoscere il valore di chi, con determinazione e visione, contribuisce ogni giorno alla crescita della comunità. Con questo spirito torna a Trani la quinta edizione delin programma l'8 marzo 2026 nella prestigiosa cornice delPromosso dall'associazione culturalecon il patrocinio del Comune di Trani, il riconoscimento celebra personalità che si siano distinte per tenacia, qualità professionale, impatto sociale e coerenza etica nei più diversi ambiti: sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico. Come sottolinea la presidente dell'associazione,, il Premio mira a valorizzare «personalità che, nel rispetto dei valori sociali, siano testimoni attive di solidarietà, inclusione, difesa dei diritti umani e cultura di pace». È un tributo a chi, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuisce a dare nuove "forme" al futuro, trasformando talento e responsabilità in servizio alla collettività.(In ordine alfabetico)🎗️Un parterre di eccellenze che racconta storie di determinazione e responsabilità, donne capaci di coniugare competenza e sensibilità, visione e concretezza. A guidare la serata sarà nuovamente il giornalista, volto autorevole della RAI, che torna al timone del Premio confermandosi presenza stabile e apprezzata dell'iniziativa. La sua professionalità e la sua capacità narrativa offriranno il giusto rilievo alle storie delle premiate, contribuendo a rendere la cerimonia un momento di alto valore culturale e civile. Il Premiosi conferma così un appuntamento identitario per la città di Trani, capace di unire istituzioni, associazionismo e società civile in un'unica, condivisa celebrazione dell'impegno femminile.A distanza di cinque edizioni, ilè ormai divenuto un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama delle iniziative dedicate al talento e all'impegno femminile. Non è soltanto una cerimonia, ma un momento di consapevolezza collettiva, capace di accendere i riflettori su storie che meritano di essere raccontate e condivise. Nel tempo, questo riconoscimento ha assunto il valore di un vero e proprio sigillo di eccellenza, premiando donne che con professionalità, etica e visione hanno inciso concretamente nei rispettivi ambiti. È un premio che non celebra soltanto il successo, ma la responsabilità, la coerenza e la capacità di trasformare competenza e passione in servizio per la comunità.In un'epoca che chiede modelli credibili e punti di riferimento autentici,si conferma tra i riconoscimenti più significativi dedicati all'universo femminile, contribuendo a costruire una narrazione positiva, inclusiva e ispiratrice. Un patrimonio di valori che cresce anno dopo anno e che rende questo appuntamento non solo una celebrazione, ma un investimento culturale sul futuro perché, come ricorda una frase che accompagnerà la serata:📍 Palazzo delle Arti Beltrani, Trani📅 8 marzo 2026