Premio “Forme per le Donne” – Città di Trani 2026: L’eccellenza ha il volto delle donne

Appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani il prossimo 08 marzo

Trani - martedì 3 marzo 2026 6.45
L'8 marzo non è soltanto una data simbolica, ma un'occasione per riconoscere il valore di chi, con determinazione e visione, contribuisce ogni giorno alla crescita della comunità. Con questo spirito torna a Trani la quinta edizione del Premio "Forme per le Donne", in programma l'8 marzo 2026 nella prestigiosa cornice del Palazzo delle Arti Beltrani.

Promosso dall'associazione culturale Forme con il patrocinio del Comune di Trani, il riconoscimento celebra personalità che si siano distinte per tenacia, qualità professionale, impatto sociale e coerenza etica nei più diversi ambiti: sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico. Come sottolinea la presidente dell'associazione, Elena Brulli, il Premio mira a valorizzare «personalità che, nel rispetto dei valori sociali, siano testimoni attive di solidarietà, inclusione, difesa dei diritti umani e cultura di pace». È un tributo a chi, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuisce a dare nuove "forme" al futuro, trasformando talento e responsabilità in servizio alla collettività.

Le premiate 2026 : (In ordine alfabetico)
  • Giuseppa Antonaci – Sezione Istruzione e Formazione
  • Debora Ciliento – Sezione Politica e Istituzioni
  • Paola De Benedictis – Sezione Cultura
  • Cinzia Falco – Sezione Musica
  • Brigida Figliolia – Sezione Medicina, Inclusione e Impegno Sociale
  • Mariuccia Lafranceschina – Sezione Moda e Imprenditoria Etica
  • Margherita Mastromauro – Eccellenza Imprenditoriale, Etica e Territorio
  • Isabella Tritta – Sezione Legalità e Innovazione Giuridica
  • Maria Francesca Tripaldi – Sezione Forense, Impegno Civile e Tutela dei Diritti
🎗️ Premio Speciale
  • Gildo Claps – Verità, Memoria e Impegno Civile
Un parterre di eccellenze che racconta storie di determinazione e responsabilità, donne capaci di coniugare competenza e sensibilità, visione e concretezza. A guidare la serata sarà nuovamente il giornalista Giuseppe Di Tommaso, volto autorevole della RAI, che torna al timone del Premio confermandosi presenza stabile e apprezzata dell'iniziativa. La sua professionalità e la sua capacità narrativa offriranno il giusto rilievo alle storie delle premiate, contribuendo a rendere la cerimonia un momento di alto valore culturale e civile. Il Premio "Forme per le Donne" si conferma così un appuntamento identitario per la città di Trani, capace di unire istituzioni, associazionismo e società civile in un'unica, condivisa celebrazione dell'impegno femminile.

A distanza di cinque edizioni, il Premio "Forme per le Donne" è ormai divenuto un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama delle iniziative dedicate al talento e all'impegno femminile. Non è soltanto una cerimonia, ma un momento di consapevolezza collettiva, capace di accendere i riflettori su storie che meritano di essere raccontate e condivise. Nel tempo, questo riconoscimento ha assunto il valore di un vero e proprio sigillo di eccellenza, premiando donne che con professionalità, etica e visione hanno inciso concretamente nei rispettivi ambiti. È un premio che non celebra soltanto il successo, ma la responsabilità, la coerenza e la capacità di trasformare competenza e passione in servizio per la comunità.

In un'epoca che chiede modelli credibili e punti di riferimento autentici, "Forme per le Donne" si conferma tra i riconoscimenti più significativi dedicati all'universo femminile, contribuendo a costruire una narrazione positiva, inclusiva e ispiratrice. Un patrimonio di valori che cresce anno dopo anno e che rende questo appuntamento non solo una celebrazione, ma un investimento culturale sul futuro perché, come ricorda una frase che accompagnerà la serata: «Ogni donna che lotta per se stessa, lotta per tutte le altre.»

📍 Palazzo delle Arti Beltrani, Trani
📅 8 marzo 2026
