"PN Metro Plus"
Attualità

A Palazzo delle Arti Beltrani il "PN Metro Plus" promoso dall’Autorità di Gestione e rivolti ai Comuni beneficiari del Programma

Appuntamento previsti per le giornate del 26 e del 27 marzo

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 20.16
Prenderà il via a Trani, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, nei giorni 26 e 27 marzo il primo di una serie di incontri dedicati all'attuazione, organizzati dall'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e destinati ai Comuni beneficiari del Programma. L'iniziativa è finalizzata a supportare le amministrazioni comunali nell'attuazione delle azioni previste nell'ambito della Priorità 5, che promuove attività di innovazione sociale e inclusione sociale, ovvero, interventi che favoriscono la partecipazione dei cittadini, lo sviluppo del territorio e l'integrazione dei gruppi più vulnerabili nei servizi e nelle opportunità della comunità.

Il workshop è progettato come un momento pratico e collaborativo che si focalizzerà sugli obiettivi specifici 4.8 e 4.11 del FSE+, con attenzione alla co-progettazione di servizi innovativi e la costruzione di partenariati sostenibili con gli Enti del Terzo Settore. La realizzazione è stata anticipata dalla restituzione dei questionari già inviati alle Città Medie, che permetteranno di orientare i tavoli di lavoro sui bisogni concreti di ciascun Comune e sulle soluzioni già sperimentate, creando un percorso personalizzato e operativo per ogni partecipante, basato su casi reali e sulle informazioni raccolte dai questionari stessi. L'obiettivo è guidare le amministrazioni nella definizione di strumenti di co-progettazione, in modo trasparente, sostenibile e conforme alle norme del Codice dei contratti pubblici, confrontando tale approccio con altre soluzioni operative.

Le due mezze giornate di lavoro prevedono:
  • Giovedì 26 marzo (pomeriggio) – Focus su Priorità 5, Obiettivo specifico 4.11: saluti istituzionali del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, della Commissione europea Nicola Loi per la DG Regio e Lodovico Conzimu per la GD Employment, Social Affairs and Inclusion, del Direttore Generale Raffaele Parlangeli, dell'Autorità di Gestione Luigi Guerci, e della Direttrice di ICCSI – Italian Competence Center for Social Innovation, Patrizia Saroglia.
ICCSI – Italian Competence Center for Social Innovation, centro di competenza nazionale che supporta le amministrazioni pubbliche nella progettazione e nell'implementazione di servizi e interventi innovativi a carattere sociale, con particolare attenzione alla partecipazione dei cittadini e alla collaborazione con il Terzo Settore, faciliterà i tavoli di lavoro, i processi di co-progettazione e la costruzione di metodologie condivise.
  • Venerdì 27 marzo (mattina) – Focus su Priorità 5, Obiettivo specifico 4.8: apertura della giornata con restituzione dei risultati dei questionari già inviati alle Città Medie, che guideranno i tavoli di lavoro. I partecipanti si confronteranno su attività progettuali concrete, governance locale e costruzione dei partenariati con gli Enti del Terzo Settore, mettendo a confronto le città che hanno già definito modalità operative con quelle ancora in fase di progettazione, per favorire il mutuo apprendimento e la diffusione di buone pratiche.
L'iniziativa è stata immaginata per coinvolgere sia amministrazioni che stanno ancora definendo le modalità di co-progettazione, sia quelle che hanno già adottato soluzioni operative, facilitando un confronto aperto sui temi della progettazione partecipata, della governance locale e della gestione dei partenariati con gli Enti del Terzo Settore.

Questo primo appuntamento segnerà l'inizio di un percorso operativo continuo, volto a rafforzare le capacità delle Città Medie del Sud nella realizzazione di azioni innovative e inclusive, in linea con le priorità strategiche del PN Metro Plus. Per maggiori informazioni: https://pnmetroplus.gov.it/2026/03/cittamediesud-primo-workshop-operativo
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