PN Metro Plus, Trani laboratorio del Sud: “Basta emergenze, ora un sistema stabile”

Si è svolto a Trani, nelle giornate del 26 e 27 marzo, presso il, il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati all'attuazione del, promosso dall'Autorità di Gestione e rivolto ai Comuni beneficiari del Programma. Un'iniziativa che segna l'avvio di un percorso operativo destinato a rafforzare le capacità delle Città Medie del Sud nella progettazione e realizzazione di interventi di inclusione e innovazione sociale. Il workshop si inserisce nell'ambito della, con l'obiettivo di promuovere partecipazione, sviluppo territoriale e integrazione dei gruppi più vulnerabili, anche grazie a una dotazione finanziaria significativa: oltre 209 milioni di euro destinati alle città coinvolte.Ad aprire i lavori, il sindaco di Trani, che ha sottolineato il cambio di paradigma introdotto dal programma: «La vera sfida è passare da un sistema che rincorre i bisogni a uno che li previene. Mettere a sistema le risorse significa evitare le emergenze e costruire risposte strutturate». Un approccio che, secondo il primo cittadino, ha già prodotto risultati concreti: «Questo programma ha dato una grande opportunità alle città medie del Mezzogiorno. Oggi non rincorriamo più gli altri: siamo diventati un modello, anche grazie al lavoro degli uffici e alla sinergia con il Terzo Settore». Non a caso, Trani è stata scelta come sede del primo appuntamento: «Ospitare questo incontro ci rende orgogliosi. È il segno che il lavoro fatto negli anni viene riconosciuto e può diventare riferimento per altri territori».A entrare nel merito operativo è stato, dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi alle Persone, che ha evidenziato l'impatto concreto delle risorse: «Trani ha ottenuto circa 8 milioni di euro: 3 milioni per le infrastrutture e 5 milioni per i servizi. Abbiamo costruito i progetti attraverso un percorso condiviso con enti del Terzo Settore, sindacati e istituzioni». L'obiettivo è chiaro: rafforzare inclusione sociale, formazione e valorizzazione del territorio. E il workshop rappresenta un'occasione strategica: «È un sistema di vasi comunicanti tra Comuni. Confrontarsi permette di migliorare, ma anche di replicare le buone pratiche».A delineare il quadro complessivo è stato, Autorità di Gestione del programma presso la Presidenza del Consiglio: «Il PN Metro Plus vale 2 miliardi e mezzo e coinvolge 14 città metropolitane e 39 città medie. Per queste ultime sono previsti circa 280 milioni di euro destinati all'innovazione sociale». Risorse importanti, ma anche una sfida organizzativa: «Non prevediamo grandi intoppi: gli interventi sono di dimensione contenuta. L'obiettivo di incontri come questo è proprio costruire insieme procedure efficaci per evitare criticità». Un passaggio chiave riguarda la co-progettazione: «Non è teoria, ma lavoro concreto. Qui si costruiscono soluzioni condivise tra città con problemi simili».Al centro del workshop, infatti, c'è stato il tema della co-progettazione, come spiegato da, direttrice ICCSI: «Questo incontro introduce un nuovo modo di lavorare: costruire insieme agli attori del territorio strumenti e soluzioni, partendo dai bisogni reali». Un cambio di passo che punta a rafforzare i servizi e creare opportunità: «Significa generare sviluppo e lavoro in armonia con le vocazioni dei territori. Le città lavorano su idee concrete, non su teoria». Fondamentale anche il confronto tra realtà diverse: «Creare un ecosistema di città che collaborano consente di condividere soluzioni. Un problema già risolto altrove può diventare una risorsa per tutti».Elemento centrale del workshop è stato il lavoro collaborativo sugli obiettivi 4.11 e 4.8 del FSE+, orientati rispettivamente al miglioramento dell'accesso ai servizi sociali e all'inclusione attiva e occupazionale. I partecipanti, tra amministratori, tecnici e rappresentanti istituzionali, sono stati coinvolti in tavoli di co-progettazione guidati da ICCSI, con l'obiettivo di costruire interventi concreti e sostenibili, in linea con le esigenze dei territori.Sono state due mezze giornate intense di lavoro che hanno visto la partecipazione di amministratori, tecnici e rappresentanti istituzionali, impegnati in un confronto concreto sulle modalità di attuazione degli interventi stimolati dalla partecipazione attiva di rappresentanti della Commissione europea –(DG Regio) e(DG Employment) che insieme al Direttore Generaleche si è dimostrato molto soddisfatto del primo esito dei lavori svolti nelle due giornate di lavoro. Il workshop di Trani segna dunque l'inizio di un percorso continuativo che punta a rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione di politiche innovative e inclusive. Una sfida ambiziosa, che passa dalla collaborazione tra istituzioni, territori e comunità: non più interventi frammentati, ma una visione strategica condivisa, capace di trasformare i bisogni in opportunità di sviluppo. E Trani, oggi, si candida a essere uno dei luoghi in cui questo cambiamento prende forma.