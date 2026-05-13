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Ammistrative Trani | Enrico Penna si candida con AVS: «Ripartiamo da conti giusti e servizi equi per invertire la rotta»
Il 14 maggio la presentazione del candidato consigliere: focus su spesa storica, fondi di coesione e presenza del candidato sindaco Marco Galiano
Trani - mercoledì 13 maggio 2026 Sponsorizzato
Mettere i numeri al servizio della politica per scardinare i meccanismi che frenano lo sviluppo del territorio. È questa la sfida lanciata da Enrico Penna, funzionario di banca e Senior Advisor, che annuncia ufficialmente la propria candidatura al Consiglio Comunale di Trani nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). L'appuntamento per la presentazione pubblica è fissato per martedì 14 maggio, alle ore 19:30, presso il comitato elettorale di via Mario Pagano 244.
L'appuntamento si preannuncia come un momento di approfondimento tecnico-politico su temi che Penna definisce "essenziali" per il futuro della città: la lotta ai criteri della spesa storica (che penalizzano i comuni del Sud), l'urgenza di definire la spesa standard per i servizi essenziali, il contrasto alla denatalità e l'uso strategico dei fondi di coesione. Ad arricchire il dibattito interverrà un ospite di rilievo nazionale: Marco Esposito, giornalista e saggista autore dei best-seller "Zero al Sud" e "Vuoto a perdere". Esposito spiegherà come i meccanismi finanziari spesso invisibili decidano, nei fatti, quanti asili nido o autobus spettano ai tranesi.
"Il mio impegno politico, iniziato con Sinistra Italiana, prosegue oggi con AVS a sostegno di Marco Galiano," spiega Enrico Penna. "Vogliamo rispondere a una domanda fondamentale: cosa serve concretamente a Trani per cambiare marcia? La risposta passa per una gestione consapevole dei fondi europei e per una battaglia sui diritti di cittadinanza che non possono più dipendere dalla spesa storica." All'incontro prenderà parte anche Marco Galiano, candidato Sindaco per il centro-sinistra, per illustrare come queste analisi si tradurranno in azioni amministrative concrete per il rilancio di Trani.CONTENUTO ELETTORALE SPONSORIZZATO
L'appuntamento si preannuncia come un momento di approfondimento tecnico-politico su temi che Penna definisce "essenziali" per il futuro della città: la lotta ai criteri della spesa storica (che penalizzano i comuni del Sud), l'urgenza di definire la spesa standard per i servizi essenziali, il contrasto alla denatalità e l'uso strategico dei fondi di coesione. Ad arricchire il dibattito interverrà un ospite di rilievo nazionale: Marco Esposito, giornalista e saggista autore dei best-seller "Zero al Sud" e "Vuoto a perdere". Esposito spiegherà come i meccanismi finanziari spesso invisibili decidano, nei fatti, quanti asili nido o autobus spettano ai tranesi.
"Il mio impegno politico, iniziato con Sinistra Italiana, prosegue oggi con AVS a sostegno di Marco Galiano," spiega Enrico Penna. "Vogliamo rispondere a una domanda fondamentale: cosa serve concretamente a Trani per cambiare marcia? La risposta passa per una gestione consapevole dei fondi europei e per una battaglia sui diritti di cittadinanza che non possono più dipendere dalla spesa storica." All'incontro prenderà parte anche Marco Galiano, candidato Sindaco per il centro-sinistra, per illustrare come queste analisi si tradurranno in azioni amministrative concrete per il rilancio di Trani.
DETTAGLI DELL'EVENTO
- Evento: Presentazione della candidatura di Enrico Penna (AVS)
- Data e ora: 14 Maggio, ore 19:30
- Luogo: Via Mario Pagano 244, Trani
- Diretta Facebook: dalle ore 19:45
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