Ammistrative Trani | Enrico Penna si candida con AVS: «Ripartiamo da conti giusti e servizi equi per invertire la rotta»

Evento: Presentazione della candidatura di Enrico Penna (AVS)

Presentazione della candidatura di Enrico Penna (AVS) Data e ora: 14 Maggio, ore 19:30

14 Maggio, ore 19:30 Luogo: Via Mario Pagano 244, Trani

Via Mario Pagano 244, Trani Diretta Facebook: dalle ore 19:45

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Mettere i numeri al servizio della politica per scardinare i meccanismi che frenano lo sviluppo del territorio. È questa la sfida lanciata da, funzionario di banca e Senior Advisor, che annuncia ufficialmente la proprianelle liste di. L'appuntamento per la presentazione pubblica è fissato per, presso il comitato elettorale diL'appuntamento si preannuncia come un momento di approfondimento tecnico-politico su temi che Penna definisce "essenziali" per il futuro della città: la lotta ai criteri della(che penalizzano i comuni del Sud), l'urgenza di definire laper i servizi essenziali, il contrasto allae l'uso strategico dei. Ad arricchire il dibattito interverrà un ospite di rilievo nazionale:, giornalista e saggista autore dei best-seller "Zero al Sud" e "Vuoto a perdere". Esposito spiegherà come i meccanismi finanziari spesso invisibili decidano, nei fatti, quanti asili nido o autobus spettano ai tranesi."Il mio impegno politico, iniziato con Sinistra Italiana, prosegue oggi con AVS a sostegno di Marco Galiano," spiega Enrico Penna. "Vogliamo rispondere a una domanda fondamentale: cosa serve concretamente a Trani per cambiare marcia? La risposta passa per una gestione consapevole dei fondi europei e per una battaglia sui diritti di cittadinanza che non possono più dipendere dalla spesa storica." All'incontro prenderà parte anche, candidato Sindaco per il centro-sinistra, per illustrare come queste analisi si tradurranno in azioni amministrative concrete per il rilancio di Trani.