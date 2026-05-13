La cura del dott. Pasquale Mininni Jannuzzi per Trani: "Se la salute riparte dal Territorio, la Città torna a respirare"

L'atmosfera che si respirata lo scorso lunedì 11 maggio all'interno dell', ha confermato che c'è è nata una nuova consapevolezza di comunità che non va disattesa: la rassegnazione per la chiusura dell'ospedale e la cronica mancanza di un Pronto Soccorso ha finalmente ceduto il passo alla concretezza di un progetto di comunità e di sinergia. Il convegnonon è stato solo un evento di confronto, ma si è trasformato nel manifesto politico e professionale del. Il noto farmacista ha scelto di traghettare la sua storica esperienza dai banconi della farmacia agli scranni del Consiglio Comunale,. Al suo fianco, una schiera di pesi massimi della sanità e della politica, tutti d'accordo su un punto: il futuro di Trani non può più attendere la burocrazia, deve nascere oggi, tra le strade e i quartieri.Il vero motore dell'incontro è stato il dott. Pasquale Mininni Jannuzzi, che ha risposto con fermezza e visione alle domande sul futuro sanitario della città."La sanità di prossimità è la risposta concreta alla mancanza di un ospedale," ha dichiarato Mininni Jannuzzi. "La farmacia diventerà uno scudo sanitario per i tranesi attraverso un accordo in itinere con i medici di famiglia per la presa in carico totale del paziente. Screening dei tumori, telecardiologia che salva vite umane: la farmacia sarà un hub di servizi dove il cittadino non si sentirà più solo o abbandonato a liste d'attesa infinite."Sulla sua discesa in campo, il dottore è stato netto: "La politica è meritocrazia. Arriva un punto della vita in cui si decide di dedicarsi alla comunità. In farmacia non esiste il 'le faremo sapere', esiste solo la voglia di risolvere il problema del paziente. Questo pragmatismo professionale è quello che voglio portare nell'amministrazione guidata da Angelo Guarriello: risposte immediate e soluzioni per questa città."L'intervento dell', Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha dato una dimensione nazionale e politica al dibattito, analizzando impietosamente lo stato della sanità pugliese:"La Puglia è ultimissima nel recupero delle liste d'attesa," ha denunciato Gemmato. "Abbiamo un buco di 369 milioni che porterà a nuove tasse per i pugliesi, nonostante il Governo Meloni abbia dato 700 milioni in più negli ultimi tre anni. È il fallimento di vent'anni di centro-sinistra." Il Sottosegretario ha poi rivolto parole di grande stima verso i protagonisti della sfida elettorale tranese: "Questa sera celebriamo uno strumento straordinario grazie alla candidatura di un professionista sanitario come. La farmacia sotto casa, grazie al provvedimento sulla 'Farmacia dei Servizi', diventa il punto d'ingresso gratuito nella sanità pubblica per la diagnostica di base (ECG, holter, spirometria). A Trani abbiamo messo in campo un ottimo medico come, che potrà rappresentare al meglio la comunità come massima autorità sanitaria sul territorio. È un valore politico enorme."A completare il quadro tecnico è intervenuto il, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, sottolineando la necessità di un cambio di paradigma:"Sono 22 milioni gli italiani affetti da cronicità," ha spiegato Lettieri. "Questi pazienti non devono andare in ospedale, ma trovare risposte sul territorio per evitare l'accesso improprio al Pronto Soccorso. Questo incontro serve a disegnare un progetto di sanità coerente: una sinergia tra medici, farmacisti e infermieri per dare risposte tempestive attraverso la rete preziosa delle farmacie e le future Case di Comunità."La serata, ben condotta nella moderazione degli interventi dal dott.ha registrato anchei contributi del dott.(Federfarma) e di(Consigliere Regionale) la cui battaglia per una strutturazione di un presidio del 118 a Trani si fa sempre più decisa, consolidando l'idea che Trani abbia smesso di sentirsi una "città di serie B" in termini di sanità.L'evento dell'Auditorium San Luigi ha segnato un punto di svolta: non si è parlato solo di politica, ma di vita vissuta e di diritti garantiti. La sfida lanciata dale dalla coalizione diè chiara: trasformare la ferita della perdita dell'ospedale nella forza di un modello sanitario all'avanguardia. Il 24 maggio la parola passerà ai cittadini, ma la "cura" sembra aver già riacceso i motori di Trani.👉 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼