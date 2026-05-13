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Trani celebra i 50 anni dell’incoronazione dell’Immagine di Maria

Sabato 16 maggio nella Parrocchia di San Francesco il primo appuntamento promosso dall’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione

Trani - mercoledì 13 maggio 2026
L'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione si appresta a celebrare il 50esimo anniversario dell'incoronazione dell'Immagine di Maria.

Correva l'anno 1976, quando la "Scuola Beato Angelico" di Milano fu incaricata dall'allora assemblea del Corpo Votante per la realizzazione di una corona-stellario d'oro.

In concomitanza, Sua Ecc.za Monsignor Giuseppe Carata inoltrò domanda al Capitolo Vaticano tendente ad ottenere l'autorizzazione per la Solenne Incoronazione, che fu concessa con Bolla il 24 Ottobre 1976.

La cerimonia fu presieduta dallo stesso Monsignore e dal Cardinale Dino Staffa, l'8 Dicembre 1976 alla presenza del sindaco Sabino Loiodice, del Clero cittadino, del Priore Amedeo Curci e dell'Arciconfraternita stessa.

Appuntamento, dunque, a sabato 16 maggio presso la Parrocchia San Francesco con il primo di una serie di eventi che culmineranno con i Solenni festeggiamenti dal 26 novembre all'8 dicembre 2026.

Durante il convegno interverranno Sua Ecc.za Monsignor Leonardo d'Ascenzo e Roberto Monterisi, priore del suddetto Arcisodalizio.

L'evento sarà arricchito da un concerto di Musiche Sacre Mariane a cura degli studenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani.
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